Crece la búsqueda en Barranquilla de la joven que salió a estudiar y no volvió; lleva 14 días desaparecida

Desde el pasado miércoles 5 de abril, la familia de Keren Julieth Yepes Joleanes, desconoce su paradero. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, la joven salió desde su vivienda ubicada en el barrio villas de San Pablo de Barranquilla y desde entonces se desconoce su paradero.

Hoy, 19 de abril, Keren Julieth, cumple 14 días desaparecida y la preocupación de sus familiares y conocidos sigue en aumento. De acuerdo con las declaraciones dadas por el padre de la joven al portal Noticias y Reportajes, Arnulfo Yepes aseguró que su hija, “se despidió de manera normal y nos dijo que iba para clases y después donde la abuela Lola que vive en el barrio Sourdis para compartir en Semana Santa. La alarma surgió cuando en la noche al preguntar por ella nos dijeron que no había llegado”.

Tras su desaparición, la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía, por la cual autorizaron la difusión de las imágenes de la joven de 18 años, con la esperanza de dar con el paradero. A manera de protesta, familiares, amigos y compañeros de clases han hecho dos plantones para pedir por su regreso.

Igualmente, se conoció que la joven estudia la carrera de Comercio Internacional en el Instituto System Center.

Keren J. Yepes - Foto: Tomado de Facebook Marina Valher

Circular de búsqueda

Según la información suministrada por la Fiscalía, Keren Julieth mide 1.50 m, es de piel trigueña, cabello ondulado largo, color negro, contextura media, cara redonda, nariz achatada, labios gruesos, ojos pequeños color café, no tiene señales particulares.

La última vez que fue vista vestía jeans color azul, suéter tipo polo color blanco, zapatos convers color negro, morral color negro de cuero.

De obtener información favor comunicarse a los celulares 318 34717 52 - 317635 4957 o trasladarse a la calle 53 B número 46 - 50 cuerpo técnico de investigación seccional Barranquilla, primer piso edificio Nelmar.

Circular de búsqueda Keren Yepes - Foto: Cortesía Fiscalía

Buscan a María Paula Munévar, joven desaparecida en Bogotá

Desde el pasado jueves 13 de abril, la joven María Paula Munévar Olmos se encuentra desaparecida, situación que tiene preocupados a sus familiares y amigos.

La joven, de 23 años de edad, fue vista por última vez en horas de la tarde del jueves en la Avenida Jiménez con carrera novena, en el sector de San Victorino, centro de Bogotá.

En diálogo con SEMANA, su padre, Pedro Munévar, dijo que en ese momento María Paula se comunicó con sus familiares por celular, pero la llamada se cortó y desde entonces no han podido establecer contacto con ella; el teléfono aparece apagado.

María Paula Munévar, desaparecida en Bogotá - Foto: Foto de la familia suministrada a SEMANA

Munévar afirmó que se encuentran preocupados, porque la joven toma unos medicamentos a diario, los cuales son claves para su buen estado de salud.

El padre manifestó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades y agregó que quien tenga información sobre su paradero se puede comunicar a estos dos celulares: 3108754250 y 3212054707.

En el momento de su desaparición, María Paula vestía un saco amarillo, chaqueta azul oscura, jean azul claro, tenis negros y gafas de marco azul de lentes gruesos.

En sus redes sociales, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero compartió un cartel con la imagen de la joven y un pedido para ayudar a encontrarla.

“Por favor, ayúdennos a buscar a María Paula Munévar”, señaló el exfuncionario distrital.

Por favor ayúdenos a buscar a María Paula Munevar pic.twitter.com/3MXBtvupOw — Hugo Acero (@HugoASeguridad) April 14, 2023

Buscan a Nicol Salomé Rubiano, menor desaparecida en Kennedy

En un completo misterio se convirtió el paradero de la niña Nicol Salomé Rubiano Torres, de tan solo 12 años de edad, de quien sus familiares no saben nada desde la noche del jueves 30 de marzo del presente año, cuando fue vista por última vez en el barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

Jairo Rubiano, padre de la menor, en diálogo con SEMANA, explicó que Nicol se encontraba en la casa de su señora madre, Diana Marcela Torres, cuando desapareció. Según su relato, Diana lo llamó a las 2:00 de la madrugada del viernes 31 para informarle que su hija no aparecía, por lo que de manera inmediata la zozobra se apoderó de él.

Ella es Nicol Salomé Rubiano Torres. Su foto se publica con autorización de su padre. - Foto: Cortesía a SEMANA

Lo que llama la atención es que la niña haya desaparecido cuando tan solo tenía alrededor de 15 días de estar viviendo con su mamá, pues siempre había estado viviendo era con su papá. “Nicol de un momento a otro me dijo que quería vivir con su mamá, que respetara su decisión, sin embargo, no me dio ninguna razón”, comentó Jairo.