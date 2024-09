Defensa de Nicolás Petro asegura que no buscan dilatar el proceso con nueva prueba que requieren para el juicio

En medio de las preguntas, SEMANA le consultó sobre el desorden que había en el orden de las revelaciones de los elementos que iba a utilizar para defender a su cliente a lo que este explicó que hubo una confusión con los números, pero que todo está debidamente sustentado y no buscan una dilación en el proceso.

“Es un asunto técnico. En el primer descubrimiento que se hizo, que fue parcial, que todos lo conocimos, pues como su nombre lo indica era parcial, cuando consignamos nuevos elementos en el documento que se editó se trastocaron los numerales, pero no era de fondo sino de forma y se solucionó todo. Jamás se ha hablado de un aplazamiento y no lo tenemos contemplado”, dijo el profesional del derecho.

Henao también se refirió a la decisión del juez sobre dejar que ellos investigaran la supuesta participación de un exintegrante del esquema de seguridad de Nicolás Petro como fuente no formal de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo fue el desorden de las pruebas?

“La defensa está repitiendo nuevamente elementos materiales que está descubriendo, yo recuerdo y vamos a recordar las reglas sobre el descubrimiento para que todo quede claro. El descubrimiento debe ser adecuado para que no haya sorpresas a la otra parte, es importante el descubrimiento de quien lo hace para demostrar la teoría del caso y guardar la indemnidad del principio de contradicción”, dijo el juez en la advertencia a la defensa.

“La Fiscalía no se encuentra conforme con esto que está sucediendo, con el descubrimiento. Es una lectura repetitiva de estos elementos, mientras que en otras oportunidades no dice ni la fecha, ni el radicado, no hay una siquiera mediana identificación del elemento que está descubriendo. Yo considero su señoría muy respetuosamente que este descubrimiento se haga en forma completa y forma ordenada”, dijo la Fiscalía.