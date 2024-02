Desgarrador final de dos enamorados que disfrutaban del Carnaval de Barranquilla

Sin embargo, sobre las 10:20 p. m., un fuerte impacto acabó con sus sueños. Los novios se desplazaban en una motocicleta por el barrio San Vicente cuando fueron arrollados por un vehículo particular, conducido por un hombre de 26 años.

Polémica por mujer que desfiló completamente desnuda en pleno Carnaval de Barranquilla

Aunque el Carnaval de Barranquilla se ha realizado con éxito este 2024 , viviendo la cultura, folclor, música y los colores que lo identifican, también se han presentado diferentes situaciones que han dado de qué hablar, no precisamente por algo bueno.

Pero no solo fue eso. En medio del desfile, la mujer bailaba como si le estuvieran azotando, lo que dejó a más de uno de los asistentes sin palabras .

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En diferentes videos publicados en la red, se puede ver a la mujer, que llevaba puesta una peluca roja, tapándose la cara para no ser identificada .

Entre los comentarios que ha provocado el hecho en X (antes Twitter), se pueden leer opiniones como “La locura no falta”. “Se ha perdido el respeto por los demás”. “Cada día me sorprende más la estupidez de la gente, y que quede claro, no hablo de los asistentes, sino de los pendejos de la carroza”. “Degradación e irrespeto total”.