Estamos dispuestos a someternos a la justicia: SEMANA habló con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y le envían un mensaje al presidente Petro

No le gusta que lo llamen bajo el seudónimo de un alias. Dice que ese tipo de apodos solo los tienen los criminales. Tampoco quiere que se refieran a él como comandante, porque esa palabra puede estar relacionada a la guerrilla. Prefiere que le digan comando Camilo, aunque su verdadera identidad es César Gustavo Becerra Gómez, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización armada que nació tras las desmovilización de grupos paramilitares en el Caribe como el Bloque Resistencia Tayrona, que en su momento formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Comando Camilo, líder de las ACSN | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿Quiénes son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

ACSN: Somos una organización militar, política y psicosocial alzada en armas por las comunidades.

SEMANA: ¿Cuántos hombres conforman esa organización?

ACSN: A la mente no podría tener el dato exacto o la cifra exacta de cuánto podríamos estar hablando, pero te podría decir que cerca a los 1100 hombres.

SEMANA: En tan solo 6 meses, aproximadamente, pasaron de 400 hombres a más de mil, como usted lo decía, ¿cómo es posible ese crecimiento?

ACSN: Todos somos campesinos dedicados a nuestra labor social y a nuestra operación militar de control diario. ¿Y cómo puede crecer una organización? pues gente que se une a nosotros porque ven nuestro trabajo. Y eso no lo digo yo, lo certifican los entes de control y las comunidades internacionales vigilantes de este proceso de paz. Son personas que se suman porque otros grupos han querido desterrarlos de sus tierras donde han vivido 50, 40 y 30 años y se han visto refugiados en nosotros porque ejercemos el control y el cuidado del macizo montañoso.

SEMANA: Es decir, ¿esas personas llegan por voluntad propia?

ACSN: Sí. 100 por ciento.

SEMANA: ¿No reclutan?

ACSN: Jamás y nunca. Nunca hemos tenido un ápice de reclutamiento forzado y aprovecho el espacio para solicitarle abiertamente al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que cuando él decida públicamente, a través de la MAPP-OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA), yo estaré dispuesto a formarle todas las unidades para que él verifique si existe una mujer o si existe un menor de edad que esté alzado en armas en nuestra organización.

SEMANA: Usted dice que no reclutan, pero entonces, ¿hay menores de edad en su organización que hayan llegado por voluntad propia?

ACSN: Jamás y nunca, porque no hace parte de nuestro criterio.

SEMANA: ¿Qué edades tienen las personas más jóvenes de la organización?

ACSN: 25 y 27 años.

SEMANA: ¿En qué territorio tienen injerencia?

ACSN: En todos los municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.

SEMANA: ¿Cómo se financian?

ACSN: Nosotros nos financiamos con los aportes de los grandes empresarios y ganaderos por prestarle su vigilancia, la vigilancia que el Estado colombiano no da. Nosotros también nos financiamos con las ventas de las tierras. Nosotros, el 1 de enero de este año, aceptamos el llamado de paz y, hasta la fecha, nos hemos mantenido firmes.

SEMANA: ¿Secuestran?

ACSN: Nunca. Desde el año 2020, que estamos alzados en armas con este nombre, no hemos tenido ni un ápice de secuestro ni de terrorismo.

SEMANA: ¿Cuánto dinero les cobran a esos grandes empresarios y ganaderos por prestarles la seguridad?

ACSN: Aclaro, nuestro financiamiento total es el aporte voluntario que los grandes empresarios y ganaderos nos aportan. No tenemos una cifra exacta porque no es una extorsión, es un aporte que ellos dan.

Desde el 1 de enero de 2023, las AUCSN se declararon en cese de hostilidades. | Foto: A.P.I

SEMANA: Pero hay quienes los señalan de asesinos, extorsionistas…

ACSN: Hay gente que desde hace tiempo está haciendo ese tipo de apreciaciones y yo mismo lo he denunciado. Las amenazas y las llamadas extorsivas son directamente desde la cárcel y a través de otros grupos también alzados en armas.Y la gente lo sabe, pero directamente de nuestra organización jamás y nunca ha existido ni existirá, porque nosotros estamos con las personas. El turismo en la Sierra Nevada ha incrementado un 100 % y eso también es gracias a la seguridad que prestamos. Antes no podía ir un extranjero ni siquiera las familias tradicionales de Santa Marta a la Sierra Nevada porque eran secuestrados.

SEMANA: ¿Qué me dice del narcotráfico? ¿No han tenido participación directa o indirecta?

ACSN: Nosotros nunca nos hemos financiado de una hoja de coca porque no hace parte del criterio de nuestra organización.

SEMANA: ¿Y tampoco han tenido vínculos con organizaciones como el Clan del Golfo?

ACSN: Nunca. Y prueba de ello es que hace un año tuvimos un combate con ellos. Tocó replegarles las poquitas unidades que tenían porque estaban atropellando en menos de un mes lo que nosotros hemos hecho en casi cuatro años, a la población civil, a la comunidad campesina, y pues esa es la vigilancia y la seguridad que nosotros prestamos.

SEMANA: En lo que va del 2023, se han registrado más de 200 homicidios entre Santa Marta y municipios donde ustedes hacen presencia, como Ciénaga y Zona Bananera. ¿Ustedes reconocen que han tenido participación en esos asesinatos?

ACSN: Esa es la preocupación que tenemos. Y se lo he manifestado al Gobierno nacional. Lo que está sucediendo en Santa Marta y en Zona Bananera es fomentado por ese grupo que mencionas (Clan del Golfo), debido a que la gente no los apoya y saben que esas personas que están cayendo nos colaboran a nosotros.

SEMANA: O sea ¿según ustedes, no han cometido ningún asesinato este año?

ACSN: Este año no, porque estamos en acuartelamiento esperando avances con el Gobierno por el proceso de paz. No tenemos nada que ver con lo que ha transcurrido desde el 1 de enero hasta la fecha.

SEMANA: Hablemos del proceso de paz. ¿Qué opina del Gobierno Petro?

ACSN: El presidente Gustavo Petro ha estado muy comprometido con la paz. Opino que ha habido muchos déficit y muchos retardos en los tiempos con el tema, hablo por nosotros. Por eso queremos que se instale la mesa de negociación con la misma seriedad que se está haciendo con la del ELN. Nosotros queremos que la iglesia católica, los actores políticos, los gremios económicos y la comunidad participen de este gran acuerdo. Nosotros necesitamos el proceso de paz. Queremos que se trace una ruta clara, al igual que con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para que se haga algo de delimitación y se sepa dónde operan ellos, dónde están, para que no nos culpen a nosotros. También queremos tener acercamiento con el Ejército y la Policía, para que sean garantes de nosotros y de la población civil, para que haya tranquilidad. Invitar a la Fiscalía, a la ONU, a la MAPP-OEA.

SEMANA: Usted lo ha dicho, ha habido demoras en el proceso de paz con ustedes, ¿por qué cree que han existido retrasos?

ACSN: El presidente y el comisionado han estado comprometidos con la paz. Pienso que, de pronto, ha habido falta de control de otros funcionarios delegados por el Gobierno.

SEMANA: ¿De qué funcionarios estamos hablando?

ACSN: No tendría nombres porque son a través de resoluciones que delega la Oficina del Alto Comisionado a cualquier abogado, al equipo jurídico, para avanzar en temas de decretos y la cancelación de las órdenes de captura.

SEMANA: ¿Cuáles son esos planteamientos que ustedes ponen sobre la mesa para empezar los diálogos?

ACSN: Pedimos la misma seriedad y compromiso, igual como lo han hecho con el ELN y las FARC. Necesitamos que se firme el decreto de la cancelación de las órdenes de captura para instalar la mesa de diálogos y prolongar el cese de hostilidades.

SEMANA: ¿Levantar las órdenes de captura de quienes?

ACSN: Eso es de conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado. Inicialmente, estaríamos hablando de cuatro órdenes de captura. Los nombres son reserva del sumario.

SEMANA: ¿Por qué no quiere decirme nombres?

ACSN: Yo no te puedo dar los nombres exactos porque, primero, es reserva del sumario y, segundo, porque, a través de cuatro documentos, tanto el Ministerio de Justicia como el Dapre tienen los nombres exactos con número de cédula, incluyéndome a mí, César Gustavo Becerra Gómez. Son reserva del sumario porque nuestra representación jurídica nos la pide, en aras de qué de que haya respeto al debido proceso.

Las ACSN tienen injerencia en La Guajira, Cesar y Magdalena. | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿Están dispuestos a someterse a la justicia?

ACSN: En estos momentos pensaríamos, como lo diría algún viejo amigo conocido, primero el desayuno y después el almuerzo. Pensaríamos en instalar la mesa y empezar a dialogar con el Estado colombiano para ver qué fines, qué garantía nos da y, depende de la garantía que nos den, continuar o dejar a un lado.

SEMANA: ¿Están dispuestos a ir a la cárcel?

ACSN: 100 por ciento. Estamos dispuestos a someternos a la ley, a la dejación de armas, pero con un buen tratado de paz, donde haya plenas garantías. No es solo dejar las armas, es pensar en el después de los combatientes.

SEMANA: ¿De qué garantías estamos hablando?

ACSN: Garantías jurídicas, que sean transparentes. Veracidad con el proceso de cada uno. ¿Cómo vas a aceptar o a responderle al Estado colombiano por algo que tú no has hecho, pero que hace parte de un expediente? Que te quieran hacer responder por algo que no has hecho, de eso se trata tener garantías, una carpeta seria. Que respondamos por algo que sí nos toca. Y que sean personas designadas por el Estado. No te podría decir que sea algo como la JEP, pero sí algo creado por el Gobierno que se pueda verificar.

SEMANA: En ese sentido, ¿sobre qué tipo de situaciones, eventos o hechos ustedes reconocen que tuvieron la culpa?

ACSN: Eso es reserva del sumario, se trata con el ente de control.

SEMANA: Dígame así sea una…

ACSN: No.

SEMANA: A propósito, el fiscal Francisco Barbosa dijo esta semana que ningún grupo armado sería tan “imbécil” de reconocer la autoría de hechos aberrantes, ¿usted qué piensa?

ACSN: Él sabrá por qué lo dice. Él dice eso porque él sabe a quién se refiere, él conoce 50 años de guerra. Hasta el momento, digan lo que digan, jamás algún hecho atroz, de mayor envergadura, se ha demostrado que fue de nosotros.

SEMANA: Entonces, ¿hay compromiso de paz?

ACSN: Aquí hay compromiso de paz, pero nos están jodiendo. Nos están persiguiendo. Yo no debería decirte esto, pero ayer (el pasado miércoles) irrumpieron en la casa de mi abuela sin registro, no había una orden de allanamiento, no había nada.

SEMANA: ¿Cómo es la relación de ustedes con el gobierno de Caicedo?

ACSN: A nosotros nos duele nuestra región, y por eso invertimos en obras sociales, por el abandono de todos los estados que han pasado y, obviamente, de la administración departamental (Magdalena) y local. Pero así como abrimos la puerta del diálogo al Gobierno nacional, asimismo, queremos hacerle la invitación al gobernador Carlos Caicedo y a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson.

SEMANA: ¿Pero en algún momento han hablado con ellos, con Caicedo y Johnson, para buscar un diálogo?

ACSN: No. Yo creo que siempre ha existido un conducto regular. Creería que el orden de las cosas jurídico sería: Oficina del Alto Comisionado, venir a los sectores donde hay grupos alzados en armas, pues obviamente el comisionado busca a la administración local y departamental y ahí sí, juntos, hacer esos acercamientos.

SEMANA: Se acercan las elecciones regionales. En su agenda política, ¿están apoyando cargos de elección popular?

ACSN: En estos momentos, no nos interesa el tema político. No hacemos proselitismo político, no apoyamos a ningún político. Dejamos claro a la población civil que el 29 de octubre, día de las elecciones, tendrán tranquilidad en su derecho fundamental de ejercer el voto.

SEMANA: Si no les interesa el tema político, entonces, en una eventual mesa de diálogos, ¿no pedirán curules o participación en el congreso?

ACSN: Eso es un tema que se ha estudiado y se ha planteado, pero para ese trazo hay mucho. Esperamos por lo pronto avanzar en la mesa de diálogos. Obviamente, hemos querido pedirle esa participación al Estado, pero, a través de una parte jurídica, debe ser estudiada.

SEMANA: Retomando el tema político, ¿ha habido candidatos que los hayan buscado para pedirles apoyo en la contienda electoral?

ACSN: Desde el 1 de enero hasta la fecha, no.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿Y en las elecciones pasadas, del 2019?

ACSN: Sí. 100 %.

SEMANA: ¿Y esos candidatos que pidieron el apoyo de ustedes, están ejercitando algún cargo político actualmente?

ACSN: No tengo conocimiento porque yo no estaba en la parte política en aquel entonces.

SEMANA: ¿Qué pasa si fracasa el proceso de paz con ustedes?