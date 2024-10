Hincha del Junior invitó a su mamá por primera vez al estadio en Barranquilla y resultó herida en su cabeza: esta es la historia

Este domingo 27 octubre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla , se enfrentaba el equipo Junior contra América de Cali, pero todo terminó mal. Hubo vandalismo por parte de barras bravas, agresiones a los asistentes y denuncian la inoperancia de los integrantes de la Policía Metropolitana que no pudieron controlar a los que se hacen llamar hinchas y desataron el caos.

“Invité a mi mamá al estadio para ver @JuniorClubSA vs. @AmericadeCali, era la primera vez que iba al metro, pero los @LBK_Oficial le dañaron la experiencia. Tiraron una lata de cerveza en medio de la celebración del primer gol y le partieron la cabeza”, contó Otero por la red social.

“Qué decepción, la @PoliciaColombia, pintada, no controla nada; la @alcaldiabquilla permitió la entrada de unos desadaptados qué no le aportan nada al fútbol. Mi mamá, que hoy estrenaba la camisa, se vio manchada de sangre por culpa de unos completos idiotas”, agregó en medio de su molestia y dolor tras lo sucedido.

Esta no fue la única situación violenta que se dio en el interior del estadio Metropolitano de Barranquilla, pues muchos de los asistentes denunciaron que los barristas llegaban hasta donde se encontraban las personas sin la camisa del Junior y le exigían la cédula para poder determinar que no fuera hincha de América de Cali. Esta situación, según las denuncias, no fueron controladas por los integrantes de la Policía Nacional.