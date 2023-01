Inició la tercera etapa del gran Malecón del río en Barranquilla

Este martes 31 de enero, desde la alcaldía de Barranquilla anunciaron el inicio de obras para la unidad tres o la tercera parte del Gran Malecón del río, un espacio que se ha convertido en el principal atractivo turístico de la capital del Atlántico y que continuará creciendo.

El sentido de esta nueva área es totalmente diferente a los dos primeros espacios; según dijo el mismo alcalde, se trata de una zona más tradicional como a la orilla del río y la idea es brindarles a los visitantes del Gran Malecón espacios de esparcimiento y contacto directo con el río Magdalena, el entorno natural e impulsar el desarrollo urbano de esta zona con la construcción de áreas recreativas y puntos comerciales.

En este sector, que se extiende desde la calle 72 hasta el puente fijo que se encuentra en el tramo habilitado por el alcalde Jaime Pumarejo en septiembre de 2021 para permitir el paso vehicular y la ciclovía, los barranquilleros y turistas encontrarán zona para niños, de descanso, de reunión, picnic, para actividades lúdicas, plazas de encuentro, food trucks, entre otros.

Para evidenciar el avance de las obras que le apuntan al compromiso con la biodiverciudad, el alcalde Pumarejo realizó un recorrido en compañía de la gerente de Edubar, Angelly Criales, y el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont.

Sobre este espacio, el mandatario distrital afirmó que tendrá un concepto distinto a los primeros 2.5 kilómetros del Gran Malecón en sus primeras dos etapas, que va desde el Centro de Eventos Puerta de Oro (Vía 40 con 79B) hasta la calle 72.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo hizo un recorrido por la zona de las obras - Foto: Suministrada a SEMANA por alcaldía

“En la Unidad Funcional 3 del Gran Malecón arrancamos hace un par de semanas con el relleno de esta área. Aquí vamos a tener un ambiente más natural, de biodiverciudad, más de aproximación a lo que sería una orilla del río Magdalena tradicional, con algo de palmeras, árboles nativos que vamos a trasplantar, también con algunos árboles de nuestro estudio de silvicultura urbana, además vamos a tener áreas de juegos para jóvenes, habrá área food trucks”, destacó el alcalde

Además de eso, señaló que será una zona con más relación a la biodiversiudad en la que buscan convertir a Barranquilla.

La Unidad Funcional 3 tiene 37.841 metros cuadrados, de los cuales 17.934 son áreas verdes. - Foto: Suministrada a SEMANA por alcaldía

“Vamos a tener espacios de esparcimiento y área de bosque. Todo esto será la unidad funcional 3, que luego llegará a la unidad funcional 4, donde tendremos más amenidades para la gente. Ya arrancamos y antes de mitad de año la estaremos inaugurando”, precisó el alcalde tras finalizar el recorrido.

En detalle, la Unidad Funcional 3 tiene 37.841 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 17.934 son áreas verdes. Por su parte, la Unidad Funcional 4 tiene 15.563 metros cuadrados que incluyen 7.684 de zonas verdes.

Para los trabajos de zonas verdes que tendrán la unidad funcional 3 y 4, se trabajará con el programa Siembra Barranquilla, que empleará vegetación nativa para los espacios verdes. Estas etapas del Gran Malecón, al manejar dos niveles (uno a la altura del andén y otro en zonas bajas), se diseñarán corredores guiados por árboles que conectarán a las distintas activaciones y atractivos que tendrá.

Dentro de los árboles y cubresuelos que se emplearán están mangle verde, mangle plateado, uva de plata, duranta gold, gloria matutina, cinta morada, wedelia amarilla, olivo verde, coco, washingtonia, entre otros.

Zona turística

A comienzo de este año, un aproximado de 300.000 personas visitaron el Gran Malecón de Barranquilla en un horario comprendido desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 a. m. Así lo dio a conocer Puerta de Oro, entidad que administra ese espacio, resaltando las características turísticas que lo representan.

“Desde el 2017 el Gran Malecón se ha constituido como una visita obligada para nacionales y extranjeros debido a su conexión con la naturaleza y el paisaje del Río Magdalena, logrando presenciar la importancia de esta arteria fluvial para la ciudad. El pasar de los buques en el canal navegable, las experiencias de turismo fluvial y la vista al Vía Parque Isla Salamanca son uno de los motivos por los que lo visitan”, explicó la entidad.

El Gran Malecón está ubicado sobre la margen occidental del río Magdalena. - Foto: Puerta de Oro.

También agregaron: “Cabe resaltar que el Gran Malecón se ha consolidado en la identidad y el quehacer de los ciudadanos quienes lo visitan diariamente para realizar actividad física y compartir en familia. Las cifras del pasado puente reafirman el Gran Malecón como un espacio inclusivo con impacto positivo a la cadena de valor del sector turístico y comercial, generador de empleo, desarrollo económico y cultura ciudadana”.

El Gran Malecón ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, y el Eurasian Prize International Architecture and Design Awards. También recibió el Certificado de excelencia de TripAdvisor 2019, Travelers’ Choice 2020, Travelers’ Choice 2021 y Best of the Best 2022 de TripAdvisor.