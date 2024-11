“La extorsión anda disparada”: Carlos Valencia, secretario de Gobierno, tras crimen de una mujer en Soledad, Atlántico

“La extorsión en este momento anda disparada como en toda el área metropolitana y por eso es necesario una acción intersectorial. Mientras no tengamos una Política de Seguridad Nacional desde el nivel central, contundente, donde las Fuerzas Militares y la Policía Nacional puedan ejercer acciones de verdad notorias, esta situación va a salirse de las manos como ya en este momento está sucediendo”, detalló el funcionario.

Según Valencia, el problema no son las estrategias sino el sistema judicial que tenemos en el territorio nacional que beneficia a los delincuentes.

“Podemos hacer todas las estrategias que queramos en el municipio, caravanas por la vida, podemos pagar recompensas, pero si no hay una política de seguridad contundente desde el nivel central y un sistema penal acusatorio exigente es muy complejo sostener y contener esta situación”, indicó.

Uno de los casos que mas ha causado indignación fue el ocurrido en el barrio Los Cedros, donde hombres motocicleta dispararon contra un negocio por el no pago de una extorsión y asesinaron a una mujer que en vida respondía al nombre de Shirley Paula Romero Campo , quien laboraba en el sitio desde hace un mes y medio aproximadamente.

Como Shirley y Ana Luz hay muchas víctimas inocentes en el municipio de Soledad que les ha tocado quedar en medio de la absurda delincuencia que desde la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval no han podido contener.

En Soledad, Atlántico, reina el hampa: asesinan a mujer en un ataque a bala por el no pago de una extorsión

“Mi hermana, como toda mujer trabajadora, se vino para buscar nuevos empleos que le ayudaran con sus hijas. Era muy alegre, bastante querida por todos. No es justo lo que pasó, son personas malintencionadas. En Soledad el tema de la seguridad no está controlado. En cualquier lugar o negocio llegan y pueden acabar con la vida de inocentes”, expresó.

El joven dijo que su hermana era una mujer trabajadora que ahora deja a dos hijas solas por culpa de la criminalidad que las autoridades no han podido frenar.

“Mi hermana se levantaba como cualquiera a trabajar y de repente ya no está. Me llamaba siempre por videollamada para que hablara con mi sobrina, estábamos en contacto en todo momento. Le decía que siempre iba a estar para cuando me necesitara”, finalizó.