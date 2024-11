“La valorización es una maldición de Petro al Caribe”: senador José David Name desde Barranquilla

“No se entiende cómo una ministra de Transporte, el señor presidente, inicia un cobro de valorización en la región que le dio los votos para que él fuera presidente, para que él ganara las elecciones. Me parece como si fuera una maldición para los hombres y mujeres del Caribe colombiano que eligieron a Gustavo Petro”, dijo Name.

“Ya hay varias demandas ante la Corte, ante el Consejo de Estado. Mire, yo creo que esa es una injusticia muy grande. Una vía que no está terminada, una vía que no tenemos doble calzada, una vía que ha pasado muchísimos años, que ya está construida en su mayoría, donde tenemos el desarrollo de la doble calzada”, agregó.

Al mismo tiempo, señaló que: “No nos explicamos cómo o cuál es la motivación para cobrar esa valorización. Muchos de esos predios no tienen cómo pagar. No es cierto porque esos precios que sacan inicialmente, hay mucha gente de la clase media que no tiene cómo pagar esa valorización. No estamos de acuerdo. Vamos a luchar ante las diferentes instancias judiciales. Llámese el Consejo de Estado, los diferentes tribunales para que esto no se lleve a cabo, porque no pueden cobrar valorización de una vía que ya está construida”.