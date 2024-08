Las amenazas del Clan del Golfo por el no pago de extorsiones que han paralizado a dos empresas de buses en Atlántico

Y es que ha sido tanto el temor, que la empresa de Transporte Lolaya frenó su operación durante un día y actualmente no toda su flota se encuentra recorriendo las calles de Barranquilla y Soledad, mientras que la segunda compañía tuvo temor y se detuvo durante dos horas aproximadamente hasta que las autoridades pudieron garantizarles la tranquilidad de sus recorridos.

En el escrito, aseguraban que: “Estamos retomando el control absoluto del Atlántico y nos hacemos responsables del atentado del bus de la empresa Lolaya, el día 18 de agosto del año en curso, en el barrio Ciudadela Metropolitana, la cual fueron decisiones tomadas por culpa de sus dirigentes que hacen caso omiso a nuestro llamado buscando protección con el Gaula. No siempre van a estar cuidándolos”.

El testimonio de un conductor

“La verdad es que la Policía y el Ejército creen que diciéndonos que esas extorsiones son de tipo carcelaria nos van a tranquilizar, cuando en años anteriores hemos visto como han matado a nuestros compañeros y hoy la problemática sigue igual”, dijo uno de los conductores que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad.

“Vea uno prefiere pasar hambre que trabajar porque a uno lo pueden matar y los que quedan sufriendo son nuestras familias. Lo que les dan es poco para poder sobrevivir y no es justo que a uno le toque trabajar para pagar las extorsiones a esas bandas que no brindan seguridad y no hacen nada porque a uno lo siguen atracando en los viajes”, agregó.