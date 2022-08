Murió repostera barranquillera que fue criticada por preparar una torta de Mickey Mouse

La repostera barranquillera Marjorie Cantillo Romero falleció este domingo en una clínica de la ciudad luego de estar por más de 20 días hospitalizada. La mujer trascendió en la opinión pública porque le encargaron la realización de una torta con la imagen del reconocido personaje de ficción Mickey Mouse. Sin embargo, el pastel no cumplió con las expectativas: tenía muchas deformidades y el diseño no era parecido al solicitado.

A través de las redes sociales comenzó a ser objeto de burla. Además, varios cibernautas criticaron su trabajo.

Familiares de la mujer aseguraron que su salud empezó a desmejorar hace un año, cuando dos clientes llegaron a reclamarle a su vivienda por los resultados de la torta y atacaron la casa a piedras. Marjorie intentó bajar del segundo piso, para atender la situación, pero cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras lo ocurrido, dicen sus familiares, la mujer fue remitida a un centro asistencial donde permaneció hospitalizada.

Las primera críticas, que desencadenaron un ciberacoso , había comenzado con la publicación del rapero Realfary, que pidió una torta para una celebración y cuando la recibió se sintió muy decepcionado. “Hemos mandado a hacer este budín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.

Posteriormente, los comentarios fueron copando las redes sociales. “No se cuál sea tu concepto de bonito o feo, de expectativa (que ofrecen en la foto) y realidad. Pero déjame decirte que el pudín SÍ ESTÁ FEO”, “no señor, uno no se pone a ofrecer algo que no sabe y no puede hacer, sea que cobre 10 mil o que cobre 1 millón, si lo ofrece es que lo va a hacer bien, si no pues directamente diga que no lo puede hacer y ya” y “querían una torta de ese diseño sin pagar ni la crema me imagino”, son algunos de los comentarios más destacados en la publicación compartida en Twitter.

Por otro lado, en cuanto a los memes, la imaginación de los cibernautas no tiene fin. Por ejemplo, un usuario compartió una imagen en la que aparece el futbolista argentino Lionel Messi posando junto a a su familia en una celebración de cumpleaños con temática del ratón de Disney, pero, por lo que se ve, aparece un Mickey Mouse modificado. “Messi también debería haber denunciado”, consigna.

Messi también deberia haber denunciado pic.twitter.com/qHHQoQWkyo — Al Cornoque (@Aleks_Nostromo) April 17, 2022

Así mismo, otro navegador de las redes tomó capturas de pantalla al video para mostrar una comparación exacta de la expectativa y la realidad de entrega del pastel. Sin embargo, en esta ocasión, comparó el cambio haciendo alusión a como empieza la vida y como va en estos momentos. “Qué triste todo”, escribió.