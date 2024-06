¿Se viene el Movistar Arena o Tecnoglass Arena para Barranquilla? Esto dice el alcalde Char

“Recibimos a Eduardo Olea y a su equipo de @TBL_Live , @tuboletaoficial y @HOKLondon para empezar a estructurar el proyecto de lo que será el Movistar Arena o por qué no, el Tecnoglass Arena de Barranquilla, un escenario multipropósito sin precedentes que incluya la cultura y la música para todo el Caribe”, precisó.

Revuelo en X

“Con tanta desigualdad social e inseguridad no veo que sea acertado este proyecto, con todo respeto a esta sociedad de Barranquilla le queda mucho por evolucionar y aprender sobre todo en modales y respeto”, expresó @ElClubdelaSalsa.

Alberto Fonseca en X, señaló: “Se puede decir muchas cosas malas pero algo que no se puede decir es que Alex cuando quiere algo, no se rinde fácilmente No se pudo Arena del río por los motivos que fuesen, siguen intentándolo...”.