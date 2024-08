Ahora aparece supuesto médico que dice que “puede curar” a hincha de Millonarios, que contrajo hongo en piscina

“La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más, hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre” , señaló Acosta.

De acuerdo con Medline Plus, “la Candida auris (C auris) puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estas personas a menudo ya están muy enfermas. La infección por C auris es poco frecuente en las personas saludables”.