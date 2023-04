Así confirmó la Universidad Javeriana la muerte de María Paula Munévar

En horas de la tarde de este miércoles 19 de abril, la Universidad Javeriana de Bogotá, a través de un comunicado, informó la muerte de la joven estudiante María Paula Munévar.

En primera instancia, la universidad indicó que la institución y toda la comunidad educativa lamentan profundamente la muerte de la estudiante de 23 años, la cual cursaba la carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista.

“La Pontificia Universidad Javeriana y su comunidad educativa lamentan profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista, quien fue hallada sin vida”, indicó la universidad.

María Paula Munévar fue encontrada muerta en las instalaciones de la Universidad Javeriana. - Foto: Foto de la familia suministrada a SEMANA

Acto seguido, les manifestó a los padres, familiares, amigos, seres queridos y compañeros de la joven su total solidaridad y acompañamiento.

“A Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula; a sus familiares, amigos, seres queridos y compañeros, les expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento”, aseveró.

La institución indicó que el cuerpo de María Paula fue encontrado sin vida en la zona nororiental de la universidad, la cual se encuentra cerrada por condiciones invernales.

“A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de la Universidad Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la universidad, que se encontraba cerrada por condiciones invernales”, señaló la Javeriana

Además, agregó que “los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”.

La institución de educación superior lamentó lo sucedido con María Paula. - Foto: cortesía universidad javeriana

Por último, el centro de estudios agradeció a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos los que estuvieron involucrados en la búsqueda de la joven.

“La universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron la búsqueda de María Paula, quien dejará un profundo vacío en nuestra comunidad y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, manifestó la institución.

Lamentamos profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida. Toda nuestra solidaridad con Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula, y con sus allegados. pic.twitter.com/vZwE6VjwGW — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) April 19, 2023

Munévar había sido reportada como desaparecida por sus padres el jueves 13 de abril, día en que tuvieron un último contacto telefónico con ella.

El pasado sábado SEMANA entrevistó a Francia Olmos, madre de María Paula, quien desplegó una incesante búsqueda de su hija que había generado la solidaridad de miles.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) con el papá (Pedro Munévar). Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera séptima con calle 15), en Bogotá, nosotros vivimos en Cota (Cundinamarca). Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, aseguró Francia Olmos.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Insisto, nosotros vivimos en Cota, ella no conoce bien Bogotá. Yo le dije: ‘No, dale, no estás desubicada, tranquila. Bájate a la (carrera) 13 y yo te digo dónde hay un banco’. Ella me dijo que estaba en la universidad, pero no queremos con mi esposo dar la ubicación precisa de la U porque mucha gente se ha comunicado con nosotros queriéndonos sacar dinero y diciendo cosas”, agregó.

“Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano le pudo rastrear el computador y sale que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro. Hay mucha confusión. El asunto es que yo la guie por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno y dijo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar”, agregó su madre.

“‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila. ‘Vete por el mismo sitio y te devuelves’, le aseguré, pero es muy extraño, ella nunca estuvo en el banco ahí en la universidad. No sé, ella se fue cerca de San Victorino”, agregó, al dar cuenta de que ella la ubicaba, como madre, asumiendo dónde estaba su hija, pero sin ahora tener la certeza de que ella estuviera allí.

María Paula fue vista por última vez en San Victorino. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“María Paula no intenta hablar con nadie, no es buena socializando, eso es lo que más nos preocupa. Además, ella tiene una condición especial, sufre de depresión profunda recurrente y debe tomar medicinas”, aseveró Olmos, interrumpida por el llanto de su preocupación. “Debe tomar sus medicinas en la mañana y en la noche y si no lo hace se le empiezan a dormir las manos y la cara y la lengua. Sé que la red hospitalaria está en alarma. Esto no es vida”, aseguró.