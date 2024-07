Autoridades desplegarán amplio dispositivo de seguridad en Bogotá para la final de la Copa América, ¿cuáles serán las medidas?

A la par de la fiesta que se vivirá en Miami, en Colombia se espera que en todas las ciudades las personas salgan a las calles a disfrutar de las emociones del partido y Bogotá no será la excepción. Es por ello que desde la Policía Metropolitana anunció el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la celebración del fútbol en paz.

Colombia vs. Argentina | Foto: Fotomontaje con fotos de Getty

El partido Colombia vs Argentina será transmitido en pantallas gigantes en tres parques en Bogotá | Foto: IDRD

“Aquí invitamos a la ciudadanía en general a que sea una manifestación de nuestro orgullo patrio a través de la cordura, el respeto y la tolerancia. Si nuestra selección gana, que va a ser así, no desmedirnos en el consumo de alcohol, no conducir bajo efectos del mismo y respetar las señales de tránsito. No permitir que la euforia nos lleve a la irresponsabilidad que los jóvenes o niños se suban a los semáforos, o techos de los vehículos, o que saquen la cabeza por la ventana”, puntualizó el comandante de la Policía de Bogotá.