Bogotá | A pesar de completarse dos semanas de lluvias, el nivel de los embalses no sube: director de la CAR explica las razones

Varios factores influyen en el persistente descenso de los embalses del centro del país con los que se abastece de agua de Bogotá, y aunque pareciera que las lluvias de las últimas semanas son la solución, técnicamente esto no será posible mientras las precipitaciones sigan ocurriendo en el lugar equivocado.

“En las últimas semanas ha llovido, pues es el inicio del segundo período húmedo que normalmente ocurre en esta época del año en cuenca de la región Andina. Sin embargo, las lluvias más intensas se han presentado en el casco urbano de la ciudad, y estas no han sido tan intensas como se anunciaba con relación al Fenómeno de La Niña”, subrayó el director de la CAR.

El funcionario insistió en que el primer semestre del año ha transcurrido en condiciones secas, lo cual ha repercutido en la deshidratación de los suelos y mientras no se generen condiciones suficientes de humedad en la tierra y en la vegetación no se producirá el fenómeno de escorrentía y por ende, no subirán significativamente los caudales.