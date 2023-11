“Cancelen sus vuelos”: la amenaza de Hugo Ospina sobre paro de taxistas del próximo 22 de noviembre

“Lo primero es que nosotros seguimos en asamblea permanente, nosotros no hemos suspendido el paro; de hecho, antes del 22 vamos a hacer varios paros y bloqueos intempestivos sin previo aviso. Ya nos cansamos de la inacción de la alcaldesa, fueron cuatro años de inacción”, dijo en su momento a SEMANA el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina.

“Quiero aclarar que el gremio de taxistas no está en contra de la tecnología ni de las plataformas, hay más de 20 mil taxistas trabajando en ellas, en lo que no estamos de acuerdo, y la Corte lo sentenció, es en el servicio que presta un vehículo privado; no se puede alquilar un vehículo con conductor, eso es un servicio pirata”, destacó Ospina en entrevista con Vicky en SEMANA.