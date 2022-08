Capturan a mujer señalada de torturar y matar a su bebé de dos meses en Bogotá

El mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, informó sobre la captura de una mujer señalada, presuntamente, de estar involucrada con hechos de tortura en contra de su propio hijo, un bebé de apenas dos meses de nacido que falleció a causa de las afectaciones sufridas.

“Tenemos capturada una persona, una mujer que, al parecer, tendría que ver con diferentes temas de tortura y afectaciones a un menor, un bebé de dos meses”, manifestó el comandante de la Policía de Bogotá. De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, el menor presentaba laceraciones y afectaciones en sus zonas íntimas.

Con base en la investigación, en la que también participaron Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se logró establecer que alias La Pelirroja tendría que ver con la muerte del bebé. Así mismo, se encontró que el menor presentaba un estado de desnutrición, por el cual la detenida también sería responsable.

“Capturamos a una mujer, alias La Pelirroja, que de acuerdo con las investigaciones, tendría que ver con los presuntos delitos de tortura y afectaciones a un bebé de dos meses”, anotó el general Camacho en rueda de prensa.

El juez de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias La Pelirroja para continuar con la investigación, teniendo en cuenta que esta misma persona tiene otros dos hijos.

SIJIN MEBOG captura a mujer que estaría implicada en la muerte de su hijo de dos meses de nacido. #ImplacablesContraElDelito pic.twitter.com/oqSSUbyoOm — Mayor General Eliécer Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) August 9, 2022

“En el baño del colegio amenazaron a mi hija con apuñalarla”

SEMANA conoció el angustioso relato de un padre de familia identificado como Hugo Armando Pérez Hernández, quien denunció que su hija de 11 años es víctima de amenazas de muerte por parte de tres estudiantes del colegio Nuevo Colombia de la localidad de Suba, en Bogotá.

Hugo Armando Pérez Hernández indicó que en días pasados su hija, cuando estaba en el baño de la institución educativa, fue abordada por tres estudiantes que la amenazaron con apuñalarla, situación que la dejó en ‘shock’.

Ante ese problema, los padres de familia de la menor señalaron que intentaron hablar con el rector del colegio Nuevo Colombia, pero la respuesta, según ellos, fue que se debe pedir una cita previa para poder dialogar con la directiva y exponer los detalles de las amenazas.

“Lo que pasa es que mi niña de 11 años ha venido recibiendo amenazas de unas compañeras del colegio; desde hace tiempo mi esposa ha ido al colegio y expuso el caso, citaron a las dos partes, mi esposa fue a la citación, pero las mamás de las niñas no fueron nunca y no atendieron el llamado del colegio”, sostuvo Pérez Hernández.

Agregó: “A mi hija la viven amenazando. Mi esposa puso nuevamente la queja y le salieron con que toca apartar una cita para hablar con el rector del colegio, no me parece justo porque mi niña, el viernes de la semana pasada, llegó a la casa y fue una compañera de ella quien llamó a la casa y nos dijo que a mi hija la amenazaron tres niñas”.

“Mi hija está llegando a la casa muy asustada, nosotros le preguntamos a ella que qué le pasó y ahí ella nos comentó: ‘papi, lo que pasa es que unas niñas del colegio que me la pasan diciendo que me van a apuñalar’. Al escucharla, me preocupé porque cerca de esa sede un niño apuñaló a otro y lo mató”.

Sobre esa situación, SEMANA trasladó la denuncia a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá, entidad que revisará el caso puntual. Se espera que entregue una respuesta frente a las amenazas de las que está siendo víctima la menor de edad, en el colegio Nuevo Colombia de la localidad de Suba, en Bogotá.