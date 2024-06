Denuncian piques ilegales de motos y carros en la Calle 26 en plena madrugada en Bogotá. Esto es lo que se sabe

“ A la 1:30 de la mañana llegan más de 50 personas en carros y motos a competir. La distancia del reto queda entre la estación de Transmilenio Centro Memoria hasta el Colsubsidio de la 26. Hacen mucho ruido, duran aproximadamente 2 horas y son varios los vehículos que compiten, como en Rápido y Furioso. Nosotros llamamos a la Policía, pero no llegan a tiempo. No podemos dormir,” mencionó uno de los residentes del sector que denunció ante la concejal Diago.

Para la concejal Diago, esta problemática no es nueva, sin embargo, persisten y no se ve por ningún lado estrategias efectivas por parte de la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional, quienes son los que deben monitorear este tipo de actividades.

“Las comunidades están desesperadas porque no pueden dormir y la institucionalidad no actúa de forma eficiente. ¿Cómo es posible que la convocatoria de estos piques se haga por Facebook y se confirme a través de WhatsApp y la Policía no esté al tanto de la situación?”, cuestionó Diago.