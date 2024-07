Desgarrador relato del papá de joven arrollada por moteros en Sibaté; está en la UCI y puede “quedar cuadriplejica”

“Ella salió de trabajar, a las 10:00 de la noche, fueron a Sibaté con el novio y unos amigos, iban en dos motos por el carril lento cuando, de pronto, pasaron unas motos a gran velocidad, una la hizo caer y, las que iban atrás, pasaron por encima de ella y me la mataron” , manifestó el padre de la joven, visiblemente afectado.

“Lo mejor que le puede llegar a pasar a ella es quedar cuadripléjica. Si eso es lo mejor, no quiero imaginar lo peor. Estamos a la espera de si evoluciona o qué acontece porque, hasta el momento, no se ha sabido nada de las personas que ocasionaron el accidente”, manifestó en Caracol el progenitor de la mujer, que está luchando actualmente por su vida en un centro médico.

Hablan los moteros

Otra de las pasajeras de una de las motocicletas, Nicole Dayana, expresó el “pesar” del grupo por el fatal accidente. “Nos sentimos mal, sentimos que eso no tuvo que haber pasado, nos sentimos realmente mal”, declaró la joven en el informativo; mientras que el líder del grupo de moteros, Julián Pachón, sentenció: “Sí, claro que sí, eso no se puede negar. Uno con una moto se emociona, se deja llevar de las emociones, pero sí, llevamos una velocidad no moderada”.