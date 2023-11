Estas son las confusas versiones sobre la desaparición de la menor Eva Luna en Bogotá, la policía busca esclarecer qué pasó tras ser encontrada

La cronología de cómo desapareció

“Ella en la mañana me dijo que quería ir al parque con la bicicleta, pero yo le dije que no se podía, que estábamos cansados y que queríamos dormir. Ya después de almuerzo, ella se fue al cuarto a tocar piano, y se quedó dormida, yo la arropé, la dejé dormida, y me fui a mi cuarto a descansar con mi esposo, pero luego la niña se salió”, relató Karen.