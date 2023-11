Este es el desgarrador testimonio de la madre de Eva Luna, la niña de 8 años que desapareció en Bogotá. Una mujer mayor es prueba contundente

Los padres de Eva Luna España Navarro, una niña de tan solo ocho años de edad, se encuentran desesperados tratando de encontrar a su pequeña, de quien no saben nada desde la tarde de este domingo 26 de noviembre, cuando la menor desapareció en extrañas circunstancias en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

“Ella en la mañana me dijo que quería ir al parque con la bicicleta, pero yo le dije que no se podía, que estábamos cansados y que queríamos dormir. Ya después de almuerzo, ella se fue al cuarto a tocar piano, y se quedó dormida, yo la arropé, la dejé dormida, y me fui a mi cuarto a descansar con mi esposo, pero luego la niña se salió”, contó Karen.