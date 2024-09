Habla mujer a la que policía disparó tras encontrarla con su pareja en un motel de Bogotá; así fue el estremecedor relato

“Apenas él se dispara, salen la mamá, el papá, la hermana, la sobrina, del hotel, entonces no entiendo ese pedazo. No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo”, señaló.

“Se volvió obsesivo”

“Él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor quedarme sola y ya”, comentó.