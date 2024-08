Hueco en finanzas del sistema de transporte público en Bogotá es grande y no hay solución creativa; dura crítica de concejales

Una exhaustiva revisión a la situación actual, realizada por el concejal Juan Daniel Oviedo, no solo halló realidades que poco se mencionan , sino que el cabildante puso el dedo en la llaga: no hay soluciones creativas para enfrentar de una vez por todas la grave problemática de movilidad en el transporte público en la capital del país.

Esto hace parte del contexto según el cual en la capital del país, hay un Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) para garantizar que la operación del sistema dé un equilibrio en la financiación. Pero eso no se ha logrado.

Por el contrario, el FET tiene un déficit de 3,2 billones de pesos al año , impulsado principalmente por el componente zonal, es decir, el de los buses que van por rutas mixtas, no exclusivas, como las de TransMilenio, que son los buses rojos.

La gente se fue a la moto

Los niveles de percepción de la ciudadanía no es algo para pasar desapercibido, ya que tiene sus efectos y no tan inocuos. Según los datos de Oviedo, el número de pasajeros transportados tuvo una contracción de 15,7 % entre 2019 y 2023, lo que, a su juicio, significa que “la gente se fue a la moto”. No solo por los problemas de movilidad en las vías, sino por el amontonamiento de gente en los buses y los demás inconvenientes que están desanimando a la gente a usar este servicio. Cabe destacar que el concejal Oviedo pidió claridad en las cifras, pues son distintas las que tiene el Dane y las que maneja TransMilenio.