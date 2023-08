¿Información maquillada?, Personería advierte inconsistencias en el estado del espacio público en Bogotá reportado por el IDU

No obstante, la Personería de Bogotá encontró que el 21,97 % de los elementos inventariados dentro de la red de espacio público, no cuentan con la respectiva calificación acerca de su estado, lo que se traduce en 7.968.929,3 m2 de superficie. El Instituto de Desarrollo Urbano, entidad a cargo de este inventario, no pudo justificar en forma clara las razones por las cuales no existe calificación del estado de ese porcentaje de elementos constitutivos del espacio público.