Muerta de susto, atemorizada, cambiando de lugar de domicilio prácticamente todos los días, y sin poder ir a trabajar, así permanece desde hace varias semanas una joven en Bogotá quien teme por su vida luego de terminar una relación sentimental con un expatrullero de la Policía Nacional.

Y no es para menos. Desde que terminó con el expatrullero, la vida para esta mujer se ha convertido en un verdadero infierno, pues no hay un día en el que no reciba amenazas de este sujeto, quien está obsesionado y desquiciado con quitarle la vida.

De acuerdo con el relato de la joven, desde que terminaron la relación, este sujeto empezó a tener comportamiento obsesivos con ella, y comenzó a seguirla a los diferentes lugares que ella acostumbraba a visitar.

“Estoy sufriendo amenazas por parte de quien era mi novio. Nosotros terminamos nuestra relación y a raíz de esta ruptura, él comenzó a tener comportamientos obsesivos, a perseguirme, a llegar a los alrededores de mi casa, a mi oficina. Inicialmente, solo llegaba y me pedía que saliera, se manejaba la situación, pero ya luego empezó a tornarse muy agresivo, diciéndome que me quería matar, que no me quería ver con nadie más, que si yo no era de él no era de nadie”, aseguró la joven.

Como la mujer no accedía a las pretensiones, el agresor empezó a chantajearla con fotos íntimas que le había tomado cuando sostenían una relación.

“Luego comenzó a tratar de chantajearme con unas fotos íntimas, enviándoselas a personas conocidas. Me suplantó con una cuenta de TikTok y Facebook, y a mis conocidos, jefes y compañeros de trabajo les enviaba estas fotos”, indicó.

No contento con el miedo que ya había sembrado en ella, el expatrullero de la Policía intentó ingresar a la casa de la joven para amenazarla con un arma cortopunzante.

“No contento con eso, después de yo haberle solicitado una medida de protección, el día lunes 21 de octubre, se dirigió a mi domicilio e ingresó con un cuchillo en la mano, rompió los vidrios de la parte superior de mi puerta, trató de forzar la cerradura con toda la intención de matarme, porque mientras lo estaba haciendo me estaba escribiendo que me iba a matar”, narró la joven.

“Con cada una de sus amenazas, el agresor ha logrado llenar de completa zozobra la vida de esta joven en Bogotá. “Realmente me encuentro bastante preocupada, yo no me estoy quedando en mi casa, me estoy cambiando de ubicación cada rato, con muchísimo miedo, muchísima angustia. Ni siquiera he podido ir a trabajar”, dice la mujer con la voz entre cortada.

Los amenazantes chats

SEMANA conoció los aterradores y amenazantes chats que este expatrullero de la Policía le envía constantemente a su expareja sentimental y cada frase es más espeluznante que la anterior.

“Ud sabe cómo es la ley aquí.

No espere que sea demasiado tarde listo.

La voy a esperar mañana en la mañana cuando ingrese al trabajo estaré pendiente de ud listo.

No se me deje ver

Porque le voy a llenar esa grande boquita de munición (sic)”, se lee en uno de los chats.

A renglón seguido, el expatrullero de la Policía Nacional amenaza con quitarle la vida dejando huérfanos a los dos hijos de la mujer.

“Sabe que es lo más triste de todo

que esos peladitos están pequeños

Imaginese eso

Esos niños tan pequeños y sin mamá (sic)”.

Chats amenazantes a la joven | Foto: Cortesía a SEMANA

En otro aparte de la conversación, el sujeto amenaza a la joven con “un balazo en la cabeza” y se jacta de decir que las autoridades en Colombia no actúan rápidamente y mientras eso ocurre, él ya “se ha adelantado”.

“O se va de Bogotá

O la mato

Ya le dije

Jajaja no quiere creer bueno agradezca que hoy se dio cuenta

Pero otro día no se dará de cuenta donde la espero ni a qué horas listo

Y su balazo por la cabeza

Bno

Utd sabe que de aquí a que la policía o la fiscalía actúe

Yo ya me les he adelantado (sic)”.

Chats amenazantes a la joven | Foto: Cortesía a SEMANA

La joven ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero aún no han avanzado en su caso a pesar de las pruebas que hay en contra del patrullero.

La denuncia de esta alerta de posible feminicidio en Bogotá la hizo la concejal Quena Ribadeneira, quien pidió a las autoridades dar protección a la joven para evitar una tragedia aún mayor.

“Este es un caso de riesgo extremo de feminicidio. Ella hizo todo el proceso mediante la Secretaría Distrital de la Mujer, no obstante, hay graves inconsistencias como un error de manejo con respecto al traslado que hacen a comisaría de familia, donde se tipifica este intento de feminicidio como violencia Intrafamiliar”, alertó la concejal del Pacto Histórico.

Concejal Quena Ribadeneira | Foto: Tomada del X @QuenaRibadeneir

La cabildante señaló además que según el más reciente informe del Observatorio de Feminicidio, en Colombia se han registrado 671 feminicidios entre enero y septiembre de 2024 y Bogotá es la 2 ciudad con más feminicidios reportados, solo en septiembre se registraron 15 casos.