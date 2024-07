Joven de 19 años murió en medio de un tiroteo en Bogotá: fue impactada por una bala perdida

No paran las balaceras en Bogotá

De acuerdo con la información del caso, el uniformado recibió un impacto de bala en su abdomen, una zona que no estaba protegida por el chaleco antibalas que tenía de dotación.

Tras el lamentable desenlace de esta historia, la madre del patrullero habló con Citytv y compartió un doloroso relato: “ Me lo mataron esos venezolanos, todo por defender al pueblo . ¿Por qué, señor alcalde, permite que los venezolanos les hagan tanto daño a los policías? No lo permitan. A mi hijo lo mataron y solo llevaba seis mesecitos aquí”.

“Él me dijo: ‘Mami, estoy muy feliz que me vayan a trasladar a Bogotá porque voy a poder estar más cerca de usted’, y yo lo recibí con mucho amor porque lo quería tener al lado mío y mire lo que le pasó, se me lo llevaron, lo mataron”, expresó la señora Liliana Colo al citado medio.