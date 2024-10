La inspiradora historia de 9 niños de una biblioteca de zona rural de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que sueñan con ir a la Nasa

Más allá de la grata experiencia que puede significar para estos 9 niños el viaje a la NASA, el profesor Triana tiene claro la importancia de este proyecto. “Nosotros buscamos romper esos patrones de pobreza y lo buscamos hacer erradicando esa mentalidad de pobreza que básicamente es lo que hace que los jóvenes crean que por haber nacido en un sitio que ha sido estigmatizado por pobreza y violencia, con unas condiciones adversas para sus sueños, no sientan que eso va a determinar a dónde pueden llegar”, dijo.

“Nosotros queremos demostrar que en una zona tan importante como es la zona rural de Ciudad Bolívar vale la pena invertir, vale la pena ver que el futuro del país sí está en buenas manos con niños, con jóvenes que tienen esa capacidad de soñar, de servir a su comunidad. Y ojalá muchas personas que vean este proyecto se animen a sumarse, pero también en una siguiente etapa por qué no pensar en que los procesos como estos se puedan replicar en todo el país” , enfatizó el docente de la Universidad EAN.

“Quiero ir a la NASA para saber cómo los problemas matemáticos hacen posible las misiones al espacio, y después con todo lo que he aprendido en el proyecto y con lo que voy a aprender con ida a la Nasa, quiero replicar todo ese conocimiento con los niños más pequeños de la vereda”, aseguró Emily una joven de tan solo 14 años de edad, quien estudia noveno grado y vive en el barrio Tierra Nueva, cerca a la vereda, junto con su hermano y su madre, quien es guarda de seguridad.

Para Haylin, de 13 años de edad y quien lleva casi toda su vida asistiendo a la Biblioteca de la Creatividad , el sueño es similar. “Comencé a asistir a la biblioteca desde mis 4 años gracias a una vecina que me llevó a allá”, dijo la joven quien estudia en octavo grado, y quien reveló cómo ha sido el proceso liderado por el profesor Triana, que busca no solo formar académicamente a los niños, sino también formarlos como personas: “estamos todavía en las pruebas que consisten en armar el cubo de Rubik en menos de tres minutos, aprender inglés, tocar guitarra, aprender a rodar el trompo, representar a la vereda en torneos de robótica, pero también ser bueno, hijo, estudiante, hermano y muchas más cosas”, agregó Haylin.

Steven, de 15 años, por su parte, tiene claro que este proyecto ya se ha convertido en un punto de inicio transcendental para impactar de manera positiva a la comunidad. “La ida a la NASA me servirá para que todo ese impacto positivo en mi vida me ayude a cambiar en mi comunidad la visión de pobreza, dejar de pensar que Ciudad Bolívar únicamente es pobreza, y hacer que las personas se esfuercen para cumplir sus sueños”.

“La vereda Quiba es el lugar donde nací, donde me he criado, y tanto en la vereda como en toda Ciudad Bolívar veo mucho potencial no desarrollado y estoy segura que si aprendemos a desarrollarlo, nos va a ir muy bien”, dijo por su parte, Luz Adriana de 13 años.