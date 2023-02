Motociclistas llegan a acuerdo con el Distrito y levantan protestas en Bogotá

Luego de que la alcaldía de Bogotá informara la decisión de suspender el pico y placa solidaria, se comenzó a generar la información de que habría pico y placa para las motos, algo que molestó automáticamente molestia en los conductores de estos vehículos por lo que durante este lunes 27 de febrero se presentaron diferentes protestas de moteros en la capital de la república.

Por este motivo la secretaría de movilidad de Bogotá le pidió a los conductores de motos que no fueran a hacer manifestaciones, ya que no era conveniente para la calidad del aire de la capital. “El llamado es a que no lo hagan. Si tenemos grandes emisiones de contaminantes en la ciudad por combustión, pues eso nos va a complicar la calidad del aire. Reitero en este momento que la Secretaria de Movilidad no ha tomado una decisión ni ha hecho ninguna restricción frente a la movilidad de los bogotanos”, afirmó la secretaria.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. - Foto: Guillermo Torres /Semana

No obstante, a través de las redes sociales los líderes de los moteros anunciaron un paro que tendría ocho puntos de concentración en la ciudad. Los puntos en los que se encontraron los conductores fueron: los portales del sur y las Américas, el Cruce de Yomasa, la glorieta de la Primera de Mayo con 50, el parque Mundo Aventura, el Parque Nacional, la avenida Ciudad de Cali con calle 134, la glorieta de la avenida Bosa con carrera 80 y un gran punto de concentración en la biblioteca Virgilio Barco.

Pero luego de la reunión entre los representantes de los moteros y las entidades de la alcaldía de Bogotá, se logró llegar a un acuerdo para que se levanten todas las protestas de estos vehículos en la ciudad. Las autoridades de la capital afirmaron que no habrá pico y placa para las motocicletas en Bogotá sin un aviso previo a los conductores de estos vehículos.

Distrito suspende pico y placa solidario en Bogotá por mala calidad del aire

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el pico y placa solidario queda suspendido para el martes 28 de febrero de 2023 por la mala calidad del aire en la ciudad.

Desde el viernes 24 de febrero, Bogotá ha estado declarada en alerta ambiental Fase I por la mala calidad del aire. Es por ello por lo que se recomendó no hacer ejercicio al aire libre, no recurrir al uso excesivo de los vehículos particulares y priorizar al transporte público para movilizarse durante el fin de semana. Además, se invitó a la ciudadanía no acudir a eventos que sean altos emisores, llevar a cabo medidas de limpieza con trapos húmedos en las zonas del hogar donde más se acumule el polvo.

Pico y placa solidario fue suspendido en Bogotá. - Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Durante el 25 y 26 de febrero, las autoridades distritales estuvieron monitoreando la situación. Por medio de un comunicado de prensa publicado en la tarde del domingo, la Secretaria de Ambiente afirmó que “se espera que las concentraciones de material particulado se mantengan en condiciones moderadas y regulares en toda la ciudad. Además, las condiciones meteorológicas, como la dirección y velocidad de los vientos están haciendo que las emisiones lleguen y se mantengan en Bogotá, elevando así los niveles de concentración de material particulado”. No obstante, la calidad del aire no mejoró en estos días. Por lo que el 27 de febrero se tomaron medidas más fuertes para solucionar la situación.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la suspensión del pico y placa solidario. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Según lo informado por la Alcaldía, el levantamiento de esta medida será el viernes 3 de marzo. No obstante, se mantendrá bajo la vigilancia de la calidad del aire en la capital. En caso de no mejorar, esta continuaría. Cabe mencionar que quienes ya pagaron el pico y placa solidario podrán usar el beneficio una semana después que la medida vuelva a entrar en vigor.