Ojo: así rotará el pico y placa en Bogotá este martes 28 de febrero

Se mantiene el horario de la restricción: de 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Con el Decreto 003, desde el pasado martes 10 de enero se modificó la rotación del pico y placa para vehículos particulares en la capital del país. A pesar de ello, se mantienen los horarios, que son de 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

En dicho decreto se establece que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 estarán restringidos los días impares. Desde el Distrito, se plantea la necesidad de efectuar una revisión periódica.

Así las cosas, el pico y placa que rige para este martes 28 de febrero es para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En cuanto a los taxis, los encargados indican que el pico y placa aplica para los vehículos amarillos con placa terminada en 7 y 8. En este caso, el horario comienza desde las 5:30 a. m. y va hasta las 9:00 p. m.

Vale recordar que, a finales de 2022, la Secretaría Distrital de Movilidad había anunciado que el pico y placa en Bogotá iba a cambiar a partir de enero y hasta el mes de abril, rotando placas cada tres meses, pero al final hubo modificaciones, quedando finalmente como se anunció anteriormente.

Pico y placa regional. - Foto: Alcaldía de Bogotá

En diciembre de 2022, cuando se informó el cambio, la Secretaría de Movilidad dejó claro que esta distribución de placas iba a regir desde enero hasta el próximo mes de abril y que cada cuatro meses se iba a hacer una rotación en las placas.

No obstante, la administración distrital echó para atrás esa decisión y ya no habrá cambios de placas cada cuatro meses. Es decir, el pico y placa que comenzó el 10 de enero quedará así indefinidamente hasta que se decidan hacer nuevos cambios. Lo que no varía es el horario del pico y placa, el cual seguirá siendo extendido y aplicará de lunes a viernes.

Tráfico Bogotá - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las nuevas medidas de movilidad para 2023

El Distrito anunció nuevas medidas para mejorar la movilidad en la ciudad, hacer más equitativo el uso del carro, cuidar el medioambiente y facilitar la ejecución de más de 1.000 frentes de obra y el plan de mejoramiento de la malla vial.

Periódicamente, se rotarán los dígitos de las placas cobijadas para circular en pico y placa. Este cambio permite, entre otras cosas, que la restricción sea equitativa entre pares e impares. Sin embargo, esta rotación no se realizará.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) actualiza sus tarifas y mantiene beneficios para la población vulnerable.

El subsidio para personas del Sisbén seguirá siendo el mismo, la mitad se les garantizará en la tarifa de transporte público y la otra mitad se financiará con la renta básica. Así se disminuirán los incentivos a la reventa de tarjetas.

Se fijan nuevas tarifas para los parqueaderos y estacionamientos en vía. Todas las medidas entraron en vigencia el 10 de enero.

Lo último: Distrito suspende pico y placa solidario en Bogotá por mala calidad del aire, estas son las fechas

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el pico y placa solidario queda suspendido para el martes 28 de febrero de 2023 por la mala calidad del aire en la ciudad.

Desde el viernes 24 de febrero, Bogotá ha estado declarada en alerta ambiental Fase I por la mala calidad del aire. Es por ello que se recomendó no hacer ejercicio al aire libre, no recurrir al uso excesivo de los vehículos particulares y priorizar al transporte público para movilizarse durante el fin de semana. Además, se invitó a la ciudadanía no acudir a eventos que sean altos emisores, llevar a cabo medidas de limpieza con trapos húmedos en las zonas del hogar donde más se acumule el polvo.

Durante el 25 y 26 de febrero, las autoridades distritales estuvieron monitoreando la situación. Por medio de un comunicado de prensa publicado en la tarde del domingo, la Secretaria de Ambiente afirmó que “se espera que las concentraciones de material particulado se mantengan en condiciones moderadas y regulares en toda la ciudad. Además, las condiciones meteorológicas, como la dirección y velocidad de los vientos están haciendo que las emisiones lleguen y se mantengan en Bogotá, elevando así los niveles de concentración de material particulado”.

Según lo informado por la Alcaldía, el levantamiento de esta medida será el viernes 3 de marzo. No obstante, se mantendrá bajo la vigilancia de la calidad del aire en la capital. En caso de no mejorar, esta continuaría. Cabe mencionar que quienes ya pagaron el pico y placa solidario podrán usar el beneficio una semana después que la medida vuelva a entrar en vigencia.