Motociclistas y conductores de plataformas se unen al paro de camioneros: estos son los puntos de encuentro en Bogotá

“Si los taxistas bloquean, si los camioneros pelean por el aumento de ACPM, los conductores de aplicación de vehículo particular, motociclistas y conductores en general también saldremos a movilizarnos” , se lee en las publicaciones en las que se está convocando a participar de la jornada.

Los motociclistas y conductores aseguran además que quieren salir a protestar en contra de la persecución, de la que señalan, son víctimas por parte de los agentes de tránsito. De hecho, esta no sería la primera vez que protestan por esta situación en la capital del país.

El anuncio de los motociclistas y conductores se da en medio de la difícil situación que se vive en varias vías de Colombia por cuenta del paro camionero. Los transportadores han sido claros y severos: no levantarán los bloqueos hasta que el Gobierno no acceda a sus pretensiones, como el no aumento del precio del ACPM.