🔴En vivo paro camionero: TransMilenio seriamente afectado. Portal Suba y Sur cerrados. Inicia movilización de motociclistas

El paro de transportadores por el aumento del ACPM tiene en jaque al país. Tras horas de reuniones con el fin de levantar el cese de actividades, la ministra de Transporte, María Constanza García, llegó anoche a la reunión con una noticia que no despejó el malestar. Les informó a los camioneros que, teniendo en cuenta que plantean que se derogue el decreto que subió el precio del diésel en 1.904 pesos a partir del 31 de agosto, mientras el Gobierno plantea que se mantenga esa alza y, por el momento, no se apliquen nuevos incrementos, no se llegó a acuerdo.