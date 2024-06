¿Nuevo puente de la Calle 100 en Bogotá está quedando torcido? El IDU admitió que hay desniveles, pero “no hay riesgo”

Así de torcido se ve el puente de la Av. Suba con 100 Grupo 8 Av. 68 Transmilenio Shorts Muy poco que agregar, y no una sino varias imágenes compartidas por mis seguidores, además de mi vuelo de finales de abril de 2024 evidencian el trabajo tan chambón de este puente chueco para BRT. El adefesio empezó cuando vimos que sólo emplearon carros de avance para uno de los dos apoyos de este puente. La razón no ha sido revelada ni por el IDU ni por Conconcreto, quien es el encargado de hacerlo Los contrastes son absurdos, pero mientras el puente del pulpo puente norte para la EMB donde esta empresa también es subcontratista del consorcio ML1, quedó hermosamente hecho, aquí, ni la interventoría ni nadie a explicado de manera clara cual es la implicación de tener muy pronto circulando buses pegados de más de 40 toneladas. Pero antes la prueba ácida será para vehículos particulares mientras a ver si terminan el otro deprimido que también va muy atrasado. https://youtu.be/DTMxCiOdUNI NuevoVideoVIDJCB VIDJCB

Al respecto, el director del IDU, Orlando Molano, le salió al paso a los comentarios y aunque admitió que hay algunos desniveles en la obra, aseguró que no hay ningún riesgo.

El proceso constructivo de la curvatura que se presenta será tratado en el proceso de acabados del puente de forma posterio r, como lo son el tensionamiento de las dovelas (estructura que genera la unión de los dos tramos del puente), la construcción e instalación de los New Jersey (barandas laterales en concreto) y la conformación de la capa de rodadura (capa final de asfalto, la más fina).

“Hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán me envió un video y me preguntó que si este puente de la calle 100 con avenida Suba estaba quedando torcido. Por eso vinimos al puente a revisar y quiero contarles que no tiene ningún problema estructural, tiene algunos desniveles, pero porque le hace falta la capa de rodadura (capa final de asfalto, la más fina) que tiene entre 5 y 7 centímetros. Cuando se aplique esta capa de rodadura y se tensione el puente con los cables postensados, este va a nivelarse más”, sostuvo el director del IDU, Orlando Molano.