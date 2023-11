Oficinas y comercios jalonan el leve crecimiento del mercado no residencial en Bogotá y la región; las bodegas se contraen

Camacol Bogotá y Cundinamarca presentó los resultados del capítulo de no residenciales del 15° Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda y Destinos No Residenciales 2023. Según este estudio, en lo corrido del año a agosto a nivel nacional se han licenciado 3,7 millones de metros cuadrados en actividad no residencial, avanzando una senda de recuperación después de la pandemia, con un crecimiento del 0,8% en comparación con 2022. Los destinos que impulsan este crecimiento son oficinas y comercio, mientras que industria (bodegas) y educación muestran una contracción.