Pilas: conozca cómo funciona el pico y placa regional para entrar a Bogotá este 1 de enero

¿Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares en 2024 cambiará? Galán responde

Sobre el particular, el alcalde Galán no anunció cambios sobre la medida hasta tanto no se realicen estudios técnicos que permitan tomar la mejor decisión. “Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Quiero ser franco con la ciudadanía. Espero que sientan que las obras avanzan, que no las vean quietas. En tres días salen 200 buses de TransMilenio porque esta alcaldía decidió no hacer la licitación. Es un patio taller del sur y eso no será reemplazado. Con la flota restante se va a reorganizar porque esta flota consideró que no había necesidad. Quiero alertar esa situación”, informó.