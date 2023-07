Preocupante: aparecen en Bogotá dos pancartas alusivas a las disidencias de las Farc

Este miércoles 5 de julio, se presentó un hecho bastante inusual al sur de Bogotá que de inmediato activó las alarmas en el Distrito y en las autoridades: en dos importantes sectores aparecieron colgadas dos pancartas que hacen alusión a las disidencias de las Farc, lo que de inmediato generó preocupación entre la comunidad.

Se trata de pancartas firmadas por el frente 53 Edison Romana, de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Una de las pancartas fue colgada en un puente peatonal en el barrio Lucero y la segunda fue vista en el puente de Las Américas, cerca al sector de Banderas.

La Alcaldía de Bogotá confirmó que ambas pancartas ya fueron quitadas por parte de las autoridades y de momento se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para lograr establecer quién o quiénes colgaron estas vallas.

La Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá, también se pronunciaron al respecto: “se desplegó un componente de investigación criminal e inteligencia, con el propósito de esclarecer su veracidad y lograr la ubicación de los responsables de estos hechos”, informaron.

Así mismo, dieron a conocer que se implementaron medidas inmediatas para identificar e individualizar a las personas comprometidas en estas acciones, a través de la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Las estructuras criminales de las disidencias de las Farc aumentaron su presencia en Lejanías, El Castillo y Cubarral, en el Meta, y pretenden controlar el corredor del Sumapaz para llegar hasta Cundinamarca y la zona rural de Bogotá. - Foto: afp

Señalaron además que de acuerdo al Centro Integrado de Información e Inteligencia Contra el Terrorismo, conformado por autoridades administrativas y fuerza pública, no se cuentan con elementos de información que evidencien la presencia de este “GAOR” en la ciudad de Bogotá y Sumapaz.

No obstante, es de mencionar que desde hace algunos meses, Bogotá está en alerta por los planes de las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, de las Farc, de avanzar hacia el corredor del Sumapaz. La divulgación de un panfleto virtual en el que se anunció la refundación del frente 53 de las Farc encendió las alarmas.

“Informamos a la comunidad del páramo de Sumapaz y de Cundinamarca en general; del Meta y el Alto Vichada que después de un largo trasegar por estas pintorescas cordilleras… hemos culminado con éxito la refundación del frente 53 Edinson Romaña de las Farc EP Segunda Marquetalia”, advirtieron las disidencias.

Luego de la amenaza, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, negaron la presencia de estos grupos criminales en la región. “Solo se trata de una estrategia digital, no hay presencia física de este grupo en el departamento”, aseguró García, mientras que López fue más tajante: “El frente 53 ni existe ni existió en Sumapaz”.

A pesar de eso, los mandatarios realizaron un consejo de seguridad con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien advirtió que la situación es más preocupante de lo que se cree. “Ya es una realidad que hay presencia de estos grupos en el Meta. La Segunda Marquetalia se está disputando la tierra con la disidencia de Mordisco. Las extorsiones se están quintuplicando, están carnetizando a la gente, y con esa modalidad se quieren expandir a Bogotá y a Cundinamarca”.

La Defensoría del Pueblo ha señalado, con alertas tempranas, que la verdadera intención de las disidencias de las Farc no es quedarse en el Meta, sino apoderarse del corredor natural del Sumapaz para llegar hasta la zona rural de Bogotá.

En 2020, la Defensoría efectuó la primera notificación: “Las facciones disidentes buscan que Uribe y Mesetas vuelvan a ser el epicentro articulador de los diferentes frentes que quieren reinstalar, tal como en otrora los que tuvo las Farc-EP en esta región. Buscan una estrategia de copamiento y reinstalación y procuran recuperar lo que consideran sus territorios de retaguardia estratégica para conectarse, a través de la cordillera Oriental, hacia el interior del valle interandino del alto Magdalena en Huila y Tolima, y por el Sumapaz hacia Bogotá y Cundinamarca”.

Las autoridades aseguran que esta disidencia también tiene injerencia en los departamentos de Quindío, Risaralda y Huila. Se estima que cuenta con alrededor de 300 a 400 hombres armados. - Foto: AFP

Hoy las disidencias de las Farc están cada vez más cerca del inicio del corredor del Sumapaz y, por ende, de su intención de llegar a Cundinamarca y Bogotá.

De acuerdo con la más reciente alerta de la Defensoría, emitida en febrero de este año, los frentes 40 y 53 de las disidencias de las Farc ya están en las veredas más apartadas de la zona montañosa de la vertiente este de la cordillera Oriental. Este sector forma parte del área protegida del parque del Sumapaz, en jurisdicción de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral, en donde se vienen presentando homicidios selectivos, amenazas y extorsiones.

La Defensoría aseguró que en esta zona también es probable la incursión de la Segunda Marquetalia con cabecillas curtidos en la guerra de guerrillas, como alias Aldinever. “De consolidar su presencia en este territorio, eventualmente conllevaría enfrentamientos armados entre uno y otro bando para hacerse hegemónicamente del control territorial del corredor natural hacia el Sumapaz”, afirmó la Defensoría.

Un campesino de Sumapaz camina cerca de frailejones dañados, al parecer, por grupos armados. - Foto: José Puentes

“Andan como Pedro por su casa, cobran extorsión por cabeza de ganado, por litro de leche, por hectárea de tierra. Hacen lo que quieren. Es una realidad que no se puede desconocer y es el crecimiento de este y otros grupos delincuenciales”, señaló a SEMANA el gobernador Zuluaga.

Y agregó: “El mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando presentó la política de defensa, que, entre otras cosas, tiene un romanticismo excesivo, mostró las cifras. Por darle un dato de lo que expuso: la Segunda Marquetalia, en un año, incrementó en más de 300 hombres su capacidad, y pasó en 2021 de 1.297 integrantes a 1.663 en 2022″.

En cuanto a la intención de las disidencias de llegar a la zona rural de Bogotá, Zuluaga, semanas atrás, fue contundente: “Este siempre ha sido un propósito, con la diferencia de que ahora han tenido ocho meses para fortalecerse. Por eso, necesitamos que el plan de defensa expuesto recientemente no se quede en el papel, sino que se extienda a todo el territorio nacional, no únicamente en el Nordeste antioqueño”.

Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, fue pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Su único camino será someterse a la justicia. - Foto: afp

El gobernador de Cundinamarca, por su parte, explicó los riesgos de permitir que las disidencias controlen esta zona. “El corredor del Sumapaz ha servido históricamente para pasar secuestrados de un lado a otro y, por eso, la alerta en este corredor cobra importancia. Al estar teniendo presencia en los municipios vecinos de la localidad del Sumapaz, en Bogotá, dan muestra de que ese es el camino para llegar al Distrito Capital y a Cundinamarca, a través de Cabrera, Pandi y Venecia”, dijo el mandatario.

Sin embargo, en su momento, García entregó un pequeño parte de tranquilidad. “Hoy las disidencias han llegado hasta Lejanías, El Castillo y Cubarral. El Ejército nos ha dicho que no hay presencia física ni en Bogotá ni en Cundinamarca, pero esta situación nos ha obligado a guiarnos por las alertas de la Defensoría del Pueblo para tomar acciones al respecto. No nos podemos quedar con el mensaje de tranquilidad de que no hay presencia guerrillera en Bogotá y Cundinamarca, cuando en el Meta sí la hay”, precisó el gobernador García.

En consecuencia, hubo recorridos desde el 10 de mayo y durante tres días y se instalaron puestos de control a lo largo del corredor del Sumapaz, pero hoy las alarmas siguen activadas.