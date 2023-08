Trágico accidente en Bogotá: motociclista pierde la vida en colisión con un camión

Lamentablemente, las consecuencias del choque fueron devastadoras y uno de los involucrados en el accidente perdió la vida . Las autoridades han confirmado el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.

[07:28 a. m.] #GerenciaEnVía informa |Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Fontibón entre camión y motociclista en la Av. Centenario (Calle 13) con Carrera 123, sentido Occ - Or. @TransitoBta en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/dHlFNJtoRs

Lamentablemente, la mañana no terminó aquí en lo que respecta a incidentes viales. A las 8:10 a. m., otro siniestro ocurrió en Fontibón, esta vez entre una motocicleta y una bicicleta en la misma Av. Centenario, pero en la intersección con la Av. Boyacá, en sentido oriente-occidente. Afortunadamente, este accidente no dejó víctimas fatales, pero resalta la importancia de la seguridad y el respeto mutuo entre todos los actores en las vías de la ciudad.

Lamentables cifras de fallecidos por accidentes de tránsito en 2023