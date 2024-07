Video | Desgarrador: conductor atropelló y causó la muerte a un niño de 7 años en Sogamoso y está libre; su familia exige justicia

La vida no volvió a ser la misma para una familia de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, luego de que un accidente de tránsito les arrebatara a uno de sus seres más preciados: al pequeño Alán Tomás de tan solo 7 años de edad, quien murió víctima de las graves heridas que le causó un irresponsable conductor.

Al lugar llegaron las autoridades y le practicaron una prueba de alcoholemia al conductor, pero los resultados no fueron concluyentes, por lo que la familia exigió que se le hiciera muestras de sangre, pero hasta el momento se desconocen los resultados.

“El ángel más hermoso del mundo”

De acuerdo con el relato de la madre, la justicia aún no ha operado en este caso: “Eso es lo injusto, en el video se ve lo que hizo y no está preso, y, por el contrario, hace par de días pidió que le entregaran el carro, y se lo devolvieron. Son cosas que no caben en la cabeza de nadie”.