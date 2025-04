Así era la ruta criminal que usaba poderoso grupo criminal para traer toneladas de droga del Huila a Bogotá

Aunque las principales plazas para la venta de droga estaban en estas zonas de la ciudad y el departamento, se sigue investigando qué relación podrían tener con otros grupos criminales que han controlado ese mercado del narcotráfico durante varios años, como el Tren de Aragua, los Paisas y los Costeños. No se descarta la posibilidad de que los Troya estén trabajando bajo subcontratación para grupos más grandes.

Cayeron 'Los Troya', delincuentes dedicados a traer marihuana desde el Cauca para comercializarla en Bogotá. Entre los once capturados se encuentran sus cabecillas 'Mono' y 'Omar'. Vamos #DeFrenteContraElCrimen , ya son más de 1.600 capturas por tráfico de estupefacientes en… pic.twitter.com/OJptuwvEBv

En el análisis del modus operandi, se estableció que los delincuentes escoltaban el vehículo que llevaba la sustancia estupefaciente y alertaban al conductor de posibles puestos de control en las vías, con el fin de tomar desvíos o realizar paradas en estaciones de servicio, municipios o parqueaderos hasta tener la seguridad de que no existiera riesgo de ser capturados.

Las rutas invisibles

No se puede dejar de lado que Bogotá, desde hace décadas, es uno de los puntos en el país más importantes dentro del mapa del narcotráfico. La posición geográfica de la ciudad se convierte en un punto estratégico para los diferentes clanes por la posibilidad de conectar con la Orinoquía, los Llanos y la selva.

Analistas y exsecretarios de Seguridad de Bogotá señalaron que, con la nueva estructura de los grupos criminales que están operando en la ciudad, no es fácil determinar quiénes son los dueños de los cargamentos de droga.

“Se están produciendo dos grandes cambios en el narcotráfico en la ciudad: primero, se están dando consorcios (como en la vieja época) en los que varios narcotraficantes se unen para mover la droga, entonces no se puede saber quién es el dueño; segundo, que con los golpes de las autoridades, el narcotráfico ya no tiene una cara visible y entre los mismos criminales ya no saben qué es de quién”.