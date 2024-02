Violento atraco en bus del SITP: delincuentes golpearon a un joven por robarle su maleta

“Fue suerte que no llevaban más armas”

“Cuando el que tiene el cuchillo me agarra por el cuello, yo intento hacer resistencia para que no me haga tanta presión en el cuello porque estaba casi que asfixiándome, pero con la otra mano saca el cuchillo y me lo pone en el pecho. Ahí mismo mi reacción es agarrar el filo del cuchillo previniendo un posible chuzón. En medio de los forcejeos, me levanto de la silla y en medio de la euforia comienzo a decirles a los manes, ‘démonos a mano, piro..., démonos a mano”. Cuando los otros se dan cuenta de que estoy haciendo resistencia, comienzan a buscar la manera para abrir las puertas y llega el tercero para interceptarme”, continuó en su relato.