Violento atraco quedó en video: ladrones robaron y golpearon a papá e hijo en Bogotá; al niño lo dejaron casi desnudo

La inseguridad en Bogotá no para y todos los días se presentan robos que ya tienen cansados a los ciudadanos, mientras que las autoridades adelantan estrategias que por el momento no son efectivas contra los delincuentes. Un hombre y su hijo de 11 años fueron las más recientes víctimas de esta problemática.

Los hechos se presentaron en el barrio Piamonte, en la localidad de Bosa, hacia la medianoche del pasado miércoles, 27 de noviembre, y todo quedó registrado en un impresionante video que muestra cómo, en cuestión de segundos, fueron rodeados por siete sujetos que los despojaron de sus pertenencias.

Según le contó la víctima al medio City Tv, él se encontraba llegando a su casa junto a su hijo, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes en este sector, una de las zonas donde más hechos de este tipo se presentan.

Todo quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad del sector. | Foto: Captura de video: City Tv

En el video, captado por una de las cámaras de seguridad del sitio, se ve el momento en el que uno de los delincuentes se acercó hasta las víctimas y ahí, sin pensarlo dos veces, sacó un cuchillo.

“Venía para mi casa con el niño, cuando uno de los sujetos me dice que si tengo una moneda que le regale. Yo decidí dársela, pero al momento en el que me va a recibir la moneda, me agarra el brazo, me jala y me saca un cuchillo”, señaló.

En ese momento el miedo se apoderó del hombre y su hijo, el ladrón los amenazó en todo momento con el arma blanca y solo en segundos llegaron sus cómplices. “En el momento le digo que le doy todo, que no me haga daño y que no me le hagan nada al niño”, relató la víctima al medio mencionado.

Tanto él como su hijo quedaron completamente rodeados por al menos siete delincuentes, quienes no tuvieron ninguna consideración con sus víctimas. De hecho, dos sujetos obligaron al menor a que se quitara la ropa y también se la llevaron.

#ElNoctámbulo🌙 l Un hombre y su hijo de 11 años de edad fueron atracados por más de 7 personas en el barrio Bosa Piamonte. #ArribaBogotá@KevinDiaz_10@CityTv



Siga nuestra señal en vivo en https://t.co/00Xp5t1fhT pic.twitter.com/zAy56tWhIC — CityNoticias (@CityNoticiasTv) December 2, 2024

Mientras que le quitaban las prendas al niño hasta dejarlo en calzoncillos, los demás hombres golpearon al papá y justo en ese momento llegó otra persona en una motocicleta. Finalmente la víctima cayó al piso y lo empezaron a despojar de sus elementos de valor.

“En un momento volteo a mirar y otros sujetos llegaron. Veo por todo lado a los hombres vestidos de azul. Cuando ya me tenían al niño prácticamente desnudo, me alcanzo a soltar y salgo a correr. En medio de la huida me pegan una patada y me tiran al piso”, dijo.

Los ladrones lograron llevarse varios aparatos electrónicos y también dinero en efectivo, las pérdidas para la víctima fueron de cerca de 5 millones de pesos, a lo que se le suma el momento de terror que vivió junto a su hijo de tan solo 11 años de edad, quien sufrió un gran impacto por lo ocurrido.

“Se encuentra triste, le da miedo salir a la calle. Me dijo que no quería volver a saber nada de fútbol, lo iba a meter a la escuela y me dijo que no, que quería otra cosa. Me da tristeza que por estos actos de violencia se le acabe la ilusión al niño”, comentó.