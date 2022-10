Anuncian marchas en Bucaramanga el próximo 22 de octubre

Una nueva jornada de protestas y marchas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, se vivirá en el área metropolitana de Bucaramanga el próximo sábado 22 de octubre. La reforma tributaria, que ya fue radicada ante el Congreso de la República, una eventual reforma pensional y a la salud, así como el alza en el precio de la gasolina, son nuevamente las principales motivaciones que tiene la oposición para salir a las calles.

“Vamos a salir a protestar en contra del paquetazo petrista, en contra de las “petroreformas”, del adoctrinamiento de nuestros niños en escuelas y colegios; estamos en contra de la invasión de tierras, de la legalización de las drogas y por eso vamos a salir, nacionalmente, el 22 de octubre”, dijo uno de los organizadores de la manifestación.

En ese sentido, los manifestantes se reunirán a las 10:00 a.m., en la capital santandereana en el sector de la Puerta del Sol, sur- norte. Luego se extenderán por esta importante arteria vial bloqueando el paso vehicular de los bumangueses.

Posteriormente, marcharán sobre la carrera 27 hasta llegar a la calle 36 para finalmente congregarse en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el centro de la Ciudad Bonita.

Sin embargo, en el municipio de Floridablanca, en el sector conocido como ´Papi Quiero Piña´, también se harán bloqueos viales, debido a que de allí saldrá una caravana de carros y motocicletas que también tiene punto final la plaza cívica.

Cabe recodar que la primera gran manifestación contra le gobierno Petro ocurrió el pasado lunes 26 de septiembre, cuando el presidente aún no completaba siquiera dos meses desde su posesión. Durante la jornada, miles de ciudadanos salieron a las calles de diferentes ciudades del país para expresar su inconformidad con lo que va de gobierno.

La movilización del 26S superó las expectativas y sentó un sólido precedente para lo que vendrá en el futuro. De hecho, sirvió para que la oposición le recordara al presidente Gustavo Petro que más de diez millones de personas no votaron por él en las pasadas elecciones.

Esta primera marcha contra el gobierno Petro coincidió con el día de la reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela.

¿Por qué las marchas?

Previo a las movilizaciones del 26S, en entrevista con Vicky en Semana, Pierre Onzaga -promotor de la marcha- argumentó que unas de las principales razones para marchar es la reforma tributaria radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Encontramos que le han dicho al país que esta reforma era para los 4.000 colombianos más ricos, pero parece ser para los 48 millones de colombianos más ricos. Se ha dicho que no se grava la canasta familiar, pero termina gravándose vía plástico y gasolina. Aquí lo que estamos diciendo es que encontramos varias cosas que se han vendido, pero en la práctica no se están dando”, explicó.

“La tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”, afirmó Onzaga