Así rota el pico y placa en Bucaramanga el jueves 16 de marzo

Transcurre una nueva semana y las autoridades recuerdan a la ciudadanía la jornada de pico y placa en la ciudad de Bucaramanga (Santander), medida que restringe la movilidad de motocicletas y vehículos particulares durante este mes.

Además de reducir los niveles de contaminación y las cifras de accidentalidad, según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), esta normativa pretende mejorar el ordenamiento en las vías de la capital santandereana.

La restricción de movilidad aplica desde las 6:00 de la mañana. - Foto: Twitter @JCardenasRey

De acuerdo con la norma, este jueves 16 de marzo no podrán circular por la ‘Ciudad Bonita’ las motocicletas y vehículos particulares, cuyo último dígito de la placa termine en 7 u 8. La restricción de movilidad aplica de 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Vale aclarar que, además de los vehículos de servicio particular, esta restricción cobija a los vehículos de servicio público (excepto servicio individual tipo taxi), como también a los automotores de placa oficial, diplomático, consular, de importación temporal y/o matrícula extranjera.

En caso de incumplir esta norma, el conductor será sancionado con la imposición de una multa de aproximadamente 500.000 pesos, y el vehículo podría ser inmovilizado por autoridades competentes.

“Instamos a los conductores a estar pendientes de la rotación y atenderla desde su inicio para contribuir a una mejor movilidad, y evitar la sanción que para este caso equivale a 15 salarios mínimos diarios legales y vigentes, además de la inmovilización del vehículo”, puntualizó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).

La medida aplica hasta las 8:00 p. m. - Foto: Twitter @transitobucara

¿Dónde sale más caro tener carro?

Actualmente, Colombia no está entre los países donde sale más caro tener un vehículo propio y así lo demuestra un informe titulado ‘El índice de los países más caros para los propietarios de automóviles’, que fue realizado por la firma Compare The Market, la cual encontró que actualmente se encuentra muy lejos del primer lugar de este ranking.

Luego de analizar los números en 26 países, revisando cuáles son los lugares más y menos costosos para ser dueño de un automóvil, esta compañía encontró que estos son los más caros:

Dinamarca

Los tres países más caros de este ranking son europeos y Dinamarca ocupa el primer sitio como el país más costoso de todos los países en este índice. Dinamarca tuvo la depreciación promedio más alta de US$ 1.809 (AU$ 2.876), el tercer costo más alto en impuestos y registro de US$ 355 (AU$ 564) y el gasto anual promedio más alto en combustible de US$ 2.892 (AU$ 4.598).

En los países europeos cuesta más tener un carro. - Foto: Getty Images

Alemania

Alemania fue clasificada en segundo lugar para los gastos de automóvil, gracias a tener la tercera depreciación más alta (US$ 1.662 o AU$ 2.643), los segundos costos de inspección más altos en US$ 236 (AU$ 375), así como otros gastos que fueron más altos que en la mayoría de los países de nuestro índice. Estuvieron en el top 10 para impuestos y registro, mantenimiento y costos anuales de combustible. Sin embargo, los costos de peaje en Alemania fueron bastante bajos, con los conductores pagando un promedio de solo US$ 41 (AU$ 65) por año.

Finlandia

Completando el podio de los tres países más caros para ser dueño de un automóvil se encuentra Finlandia. Esta nación escandinava tuvo el quinto costo de seguro más alto (en promedio) en US$ 720 (AU$ 1.145), el cuarto costo promedio más alto en impuestos y registro de US$ 351 (AU$ 558) y el tercer gasto anual más alto en mantenimiento en US$ 2.143 (AU$ 3.407).