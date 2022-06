El proceso en el que se encuentra Rodolfo Hernández por llamar “barrigones” a bomberos de Bucaramanga

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue citado esta semana a audiencia en el marco del proceso que enfrenta por haber calificado de “barrigones y perezosos” a los integrantes del cuerpo de bomberos de Bucaramanga, durante su período como alcalde de esta ciudad santandereana.

La diligencia judicial fue programada para el próximo jueves, 23 de junio, en la Ciudad Bonita. El ingeniero Hernández fue demando por el teniente de bomberos Édgar Ochoa, ya que después de las declaraciones del exalcalde, tanto él como sus compañeros, fueron objeto de burlas y matoneo.

El rescatista, un hombre con más de 20 años de experiencia en el cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, radicó una solicitud de conciliación con la Alcaldía de Bucaramanga y el exalcalde para que le paguen una indemnización de 327 millones de pesos “por los daños causados tras ser calificado como gordo y barrigón”.

“Ya hace tres años que se presentó el incidente con el señor Rodolfo Hernández, al día de hoy en la calle nos gritan ‘barrigones’, ‘perezosos’, todos los adjetivos que con menosprecio nos señaló, a los bomberos, el ingeniero cuando era alcalde de Bucaramanga”, dijo Ochoa.

“Se busca una indemnización de tipo disciplinario por las afectaciones al buen nombre, a la buena honra, recibimos muchos insultos, no solo por decirnos barrigones, fueron otros adjetivos, muchas groserías, fue durante mucho tiempo, se busca una indemnización económica para intentar resarcir el daño que nos hizo”, se lee en el documento presentado por Ochoa.

Las polémicas declaraciones se dieron en el programa Hable con el alcalde, que Hernández acostumbraba hacer cuando estaba al frente de la ciudad. Durante el Facebook Live uno de los espectadores preguntó a Rodolfo Hernández: “¿Qué ha pasado con el desmonte de las vallas ilegales? Hay varias órdenes de desmonte y nada que actúan”. Al instante, el alcalde pidió que llamaran a Alba Azucena Navarro, secretaria del Interior de la capital santandereana en ese momento.

La funcionaria le aseguró a Hernández que el desmonte no había podido ejecutarse porque “no tenemos curso de altura para las personas que tienen que bajar esas vallas”. En seguida el exmandatario pregunta por qué no había recurrido a los bomberos, pero Navarro le afirmó que le dijeron que, igual que en su equipo, no contaban con el mencionado curso.

Segundos después, el ingeniero llamó a Diego Rodríguez, director de Bomberos y le dijo: “Diego, es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez, me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taburete”, le indicó el alcalde.

“No, no señor, hablo con Alba y empezamos el trabajo. No había escuchado ese tema”, afirmó el bombero, a lo que Hernández respondió “¿O esos gordos se enflacaron, o qué? ¿Ah? ¿Todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos Tarzanes?”, lo que generó risas en Rodríguez.

En medio de la transmisión, Rodolfo Hernández también manifestó que los bomberos “le valen a la ciudadanía 10.000 millones de pesos al año”. “Usted pasa por Bomberos y todos durmiendo, y ganando horas extras. Usted pasa a las 11 de la noche y los ronquidos despiertan a los muertos, y pretender contratar para hacer lo que podemos hacer nosotros y no gastar plata. Eso es Colombia”, señaló.

Rodolfo Hernández ha sostenido que sus afirmaciones no distan de la verdad, por ello no cedería a ninguna conciliación con el funcionario del cuerpo de Bomberos.