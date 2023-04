Indignación en Santander: esta es la irrisoria condena que pagará un hombre acusado de homicidio en Girón

Luego de cuatro meses, se conoció la condena que deberá pagar Ricardo Prado, el hombre que en medio de un absurdo caso de intolerancia asesinó a otra persona en el municipio de Girón, Santander. La irrisoria condena cayó mal entre familiares de la víctima, generando indignación entre habitantes del departamento.

Pardo fue judicializado por el delito de homicidio agravado y tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó su responsabilidad, un juez lo sentenció a 58 meses de prisión, es decir, solo 4 años y 10 meses por quitarle la vida a un ser humano.

Richi fue capturado un mes después del crimen. - Foto: Fragmento de video tomado de Twitter

“Al final él saldrá luego pagar la condena, el otro no saldrá del cementerio. Todo por algo tan ridículo y no medir las consecuencias. La justicia de Colombia da vergüenza por un crimen pagar cinco años, eso no es nada, al criminal siempre lo benefician”, expresó un allegado de la víctima.

De acuerdo con la explicación del juez del caso, dicha condena está basada en el artículo 57 del Código Penal. Además, se tuvo en cuenta que la víctima habría atacado primero al hoy condenado, pese a que este habría pedido disculpas por tumbar el casco.

Tras se atacado, Pardo actuó cegado de ira y sin medir consecuencias. Desde hace tres meses se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Bucaramanga.

Así ocurrió el ataque

El 24 de diciembre de 2022, en horas de la tarde Héctor Francisco Amaris Nova se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial, ubicado en la calle 26 con carrera 31 B del barrio El Poblado realizando las últimas compras para celebrar la Navidad. Estaba en compañía de una sobrina, de 12 años cuando se presentó la tragedia.

El hombre quedó gravemente herido. - Foto: Fragmento de video tomado de Twitter

La situación quedó registrada en video, en las imágenes se observa a Amaris Nova frente al establecimiento, en una de sus manos sostenía un casco. De repente apareció Ricardo Prado, alias Richi, en escena.

Los hombres, aparentemente de forma accidental, chocaron y el casco de Héctor Francisco cayó al piso; eso despertó una confrontación verbal que inicialmente no pasó a mayores. Sin embargo, luego se desató un enfrentamiento que terminó en tragedia.

Al parecer, Amaris Nova golpeó con el mismo casco a alias Richi, quien dio unos cuantos pasos y luego se sentó sobre el andén, del bolso que llevaba sacó un cuchillo y se devolvió. Justo cuando Héctor Francisco se disponía a subirse a su motocicleta, se acercó a él y le propinó dos puñalada; una en el abdomen y la otra en un brazo.

Aunque los testigos lo trasladaron de inmediato hacia el centro médico más cercano, falleció cuando los especialistas le estaban brindando los primeros auxilios en el servicio de urgencia.

La víctima habría atacado primero al hoy condenado. - Foto: Captura de video redes sociales.

“Insistimos en el diálogo como solución a las diferencias. No podemos permitir que la intolerancia siga apagando vidas. Ayer un hombre asesinó a otro en nuestro municipio en medio de una riña causada porque se tropezaron accidentalmente”, dijo en su momento el alcalde de Girón.

Héctor Fernando Amaris Nova, según se conoció, le había propuesto matrimonio a su pareja, Sofía Pacheco, los primeros días de diciembre de 2022. La boda estaba planeada para el 23 de enero del presente año, pero por un acto de intolerancia no pudo llevarse acabo.

La pareja pensaba realizar un boda civil por notaría y luego mudarse a la capital del país, para vivir allí como esposos.