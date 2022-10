Indignante: con un palo le habrían propinado brutal golpiza a un oso hormiguero en Santander

A través de redes sociales se conoció la denuncia sobre un grave caso de maltrato animal a un oso hormiguero, en el municipio de Barrancabermeja, en Santander.

En un video compartido por la ambientalista Zoraida Santiago Ospino, en su perfil de Facebook, se puede ver cómo el mamífero botaba sangre de su trompa, al parecer, luego de ser golpeado en repetidas oportunidades con palos y piedras.

De acuerdo con la denunciante, este lamentable hecho se habría presentado en el sector de Pozo Siete. “Tuvo la mala suerte de encontrarse con los humanos, quienes no saben direccionar a las especies. Este oso hormiguero fue hallado herido, luchando por su vida y nosotros matando por gusto, el miedo era del animal”, dijo la ambientalista.

En las imágenes se observa al animal arrinconado en la fachada de una vivienda, de pie sobre sus patas traseras y usando su cola para mantener el equilibrio, teniendo en cuenta que estaría intentando defenderse de sus agresores. Así mismo, se logra ver que el oso hormiguero producto de los golpes habría resultado con una herida en su trompa.

“Pobre ser, solo estaría buscando comer o irse a un mejor lugar porque aquí definitivamente lo que encuentra es la muerte, se debe informar a los ciudadanos y concientizar que toda vida vale”, agregó Zoraida Santiago Ospino.

Al lugar acudió personal del cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, que se encargó de rescatar al oso hormiguero y trasladarlo hasta una clínica veterinaria para su respectiva valoración. Una vez efectuado este procedimiento, el mamífero fue llevado por la Policía Ambiental y la secretaría del Medio ambiente a la ciénaga El Palotal.

Ante este hecho de maltrato animal, la comunidad pidió a las autoridades identificar y ubicar al responsable para que responda por sus acciones.

¿Qué dice la ley en Colombia?

La Fiscalía General de la Nación, al ver la cantidad de casos de maltrato que la ciudadanía intentaba resolver a través de la entidad, creó el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma). Dicha organización asegura que desde el 2021 hasta principios de 2022 se registraron casi dos mil denuncias, de las cuales se procesaron 173, que resultaron en apenas 71 condenas.

La Ley 1774 del 6 de enero de 2016 entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.

Además, estipula que quien lesione a un animal puede tener una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses y una inhabilidad de estar en cualquier cargo profesional que implique el contacto con animales.

Sin embargo, la abogada María José Rojas explica para Fucsia que, como en otros ámbitos, la desconfianza en las leyes sigue primando, es un obstáculo y muchos prefieren hacer justicia por mano propia o simplemente no denunciar, y esto es en los casos que se llegan a conocer.

“De nada nos sirve tener un millón de normas contra los maltratadores y que todos estén en la cárcel porque no cambia nada, porque considero que este es un acto estructural y un reflejo de la sociedad. Vemos cómo una persona realiza actos sexuales con su perro y creemos que porque hay una ley todo se arregla. No, es un problema cultural, social, mental, la ley lamentablemente no es la salvadora”, sostiene.