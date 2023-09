Indignante: conductor arrastró el cadáver de un perro por una carretera de Santander

Ante esta situación, la persona que estaba grabando le hizo reclamo al conductor. “Jefe, eso no se hace con los perros, por qué lo tiene que arrastrar así ”, se escucha decir al ciudadano. De inmediato el conductor le responde, “ya está muerto”.

En seguida, el denunciante agrega: “Pero, eso no se hace con los perros, por qué lo tiene que arrastrar así; no haga eso. Abusivo con los animales, levántelo que es un ser vivo”.

“Deberían imponerle una multa por maltrato animal. Si no los quieren, tampoco los deben maltratar, las personas que hacen esto son seres despreciables y sin corazón”, expresó una ciudadana a través de redes sociales.

“Esa clase de gente son un peligro para la sociedad, empezando porque no tienen educación, no tienen principios y mucho menos valores, no hay respeto por la vida”, aseguró otra internauta.