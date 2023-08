Irresponsable al volante: hombre fue sorprendido sin documentos y con una deuda de $150 millones en multas en Bucaramanga

Pero, la sorpresa para los alféreces fue mucho mayor a medida que continuaban realizando el proceso de control. Pues, el conductor, aparte de no contar con el casco, tampoco tenía documentos e se evidenciaba con un alto grado de embriaguez.

La situación quedó registrada en un video grabado por los mismos funcionarios de la DTB. En las imágenes se observa al infractor pidiendo que no lo sancionen. “No me reporte, ya papá. Colabóreme, yo le estoy pidiendo de corazón a usted”, se escucha decir al irresponsable motociclista.

Descaradamente, el motociclista le pide al funcionario que no lo haga quedar mal. “Pero, no diga eso. Yo nunca he tenido licencia de conducción”, se escucha decir al hombre.