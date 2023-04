Santander: suspenden clases durante 48 horas por paro de profesores

Con el fin de alzar su voz en rechazo contra la reforma estructural en la planta de personal docente, el Sindicato de Educadores de Santander (SES) anunció que más de 7.700 profesores del departamento entrarán en una jornada de paro durante 48 horas y por ende, las clases de los estudiantes serán suspendidas.

El cese de actividades se realizará durante el martes 18 y miércoles 19 de abril en los 82 municipios adscritos a la Secretaría de Educación de Santander. Así mismo, exigirán el cumplimiento del derecho a una salud digna, toda vez que la entidad prestadora del servicio al parecer no les brinda la atención que requieren.

El paro se extenderá durante 48 horas. - Foto: Facebook @SindicatoSES

“Se está haciendo una arremetida, una reestructuración que no se compadece con la situación real, topográfica, económicas y socioculturales de nuestro departamento para que los niños de la zona pueda acceder de manera igualitaria y equitativa”, dijo Nelson Enrique Larrota Medrano, integrante del SES.

De acuerdo con el sindicato la Secretaría de Educación de Santander y el Ministerio de Educación nacional aprueban la reducción de personal docente y directivos en colegios rurales, situación que estaría afectando la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

“Están quitándole profesores a las escuelitas en Santander y es nuestra obligación salir a las calles a defender ese derecho de los niños y la comunidad educativa”, agregó Larrota Medrano.

Así mismo, el SES que pese a las constantes reuniones que se han con la Secretaría no han logrado llegar a un acuerdo para que dichas reforman no afecten a los estudiantes y la integración familiar de los maestros. Por ello, ahora piden tener en cuenta otros criterios a la hora de hacer modificaciones a la planta de personal docente.

“Estaremos en paro por la defensa de la educación pública por una reestructuración que se ha venido haciendo y que ya habíamos ido a unas mesas de trabajo y acordamos no hacer más reestructuración hasta que el Ministerio de Educación no viniera a Bucaramanga a hacer una mesa técnica y ver la realidad”, explicó Luis Enrique Acosta, presidente del SES.

Los docentes realizarán marchas y plantones (Imagen de referencia). - Foto: Esteban Vega

En Santander, según el sindicato, faltan cerca de 120 docentes para cubrir en su totalidad la demanda de estudiantes, por ellos los docentes se visto obligados a dictar clases de materias para las cuales no están plenamente capacitados; esto con el fin de no dejar a los estudiantes sin sus clases.

“El área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja no tienen el problema de docentes que hoy tiene el resto de Santander, lo que pasa es que en la ruralidad no encontramos el mismo número de estudiantes en un salón de clases. Hoy se quiere en este proceso de restructuración que el profesor que dicta matemáticas también dicte inglés y el que dicta biología también dicte español y eso no es posible porque hay perfiles definidos de acuerdo a las licenciaturas”, agregó Acosta.

Este paro de docentes, también, se realiza con el ánimo de protestar por la pésima calidad del servicio de salud que reciben los docentes en la región por parte de la empresa prestadora del servicio.

“Tenemos el caso de una docente que acudió una cita médica y la diagnosticaron con leishmaniasis, los exámenes médicos salieron negativos para esta enfermedad, pero sin tener en cuenta esto le dieron un tratamiento equivocado. Ante esto la docente tuvo que acudir a un médico particular”, explicó María Elena Flórez García, secretaria de Salud y Seguridad Social.

El paro de realizará en los 87 municipios de Santander. - Foto: Daniel Reina

Así las cosas, este martes 18 de abril a las 9:00 de la mañana el SES realizará la llamada Toma de Bucaramanga, la cual iniciará en el parque San Pio, recorrerá la carrera 33 hasta la calle 36 y luego descenderá hasta la Gobernación de Santander.

Mientras que el miércoles 19 de abril se realizará una movilización desde la Fiduprevisora, ubicada en el sector de Sotomayor en la carrera 28 con calle 49 – 61, hasta la Supersalud en la carrera 29 con Calle 48 -08, hasta la carrera 33 y calle 36 para finalizar en Green Gold. Adicional esto, se realizará un plantón frente al ministerio de Educación Nacional.