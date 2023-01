Video: a puños se agarraron agentes de tránsito y motorizados en Bucaramanga

Una tremenda trifulca se registró en una calle principal de la ciudad de Bucaramanga, donde se encontraba un puesto de control de agentes de tránsito. La intolerancia provocó que ambos hombres, tanto agente como motorizado, se fueran a los golpes y posteriormente otros intervinieran en la situación y no precisamente para disipar la pelea.

Todo el hecho fue grabado por un ciudadano que estaba cerca al lugar de los hechos. Inicialmente, se ve en las imágenes a los tres agentes hablando con dos motorizados y uno de ellos se acerca a un hombre que parece exaltado, pocos minutos después cuando el uniformado intenta dar la vuelta el motociclista lo agrede en la parte de atrás de la cabeza.

De inmediato, el procedimiento dejó de ser lo que parecía para convertirse en una batalla campal en la que se involucraron el hombre y los demás agentes de tránsito.

Las fuertes imágenes dejan ver incluso como el compañero del infractor golpea la cabeza del agente con un casco que llevaba en una de sus manos. Hasta el lugar llegaron agentes de la policía para lograr detener la pelea.

Los controles que realizan los agentes de tránsito y que tanto incomodan a la comunidad tienen relación con la seguridad que buscan garantizar en las vías con los controles, pero ya este es el segundo hecho registrado en el que la situación termina convirtiéndose en una penosa riña.

Un caso de irrespeto a la autoridad similar se registró en la ciudad de Santa Marta, y el video fue por la misma Policía Nacional como evidenciada de la persecución de película que protagonizó un motociclista, que omitió la señal de pare de un uniformado.

Las imágenes fueron grabadas por los uniformados a bordo de la moto y en ellas se observa incluso cómo lograron alcanzar al hombre que llevaba una chaqueta negra y un casco negro, pero al instante aceleró y pasó la señal en rojo de un semáforo.

Tras salir a la avenida, el motociclista, en un aparente acto de irresponsabilidad y desacato a las leyes, se metió en contravía en una calle donde se movilizaban incluso varios vehículos.

El sujeto se metió en contravía con el fin de huir de las autoridades - Foto: Captura de video tomada de Twitter de la Policía Nacional

En el momento que el motociclista, que no fue identificado por la Policía, fue aprehendido, pidió que se le dejara en libertad porque huyó en un acto de miedo al no tener los papeles al día de su moto y no porque fuera un delincuente.

“Los bandidos son los que corren”, dice el uniformado de la Policía que lo detiene, a lo que él contesta: “papi yo iba caído, no quiero que me quiten la moto, tengo hijos, tengo mujer”.

Pero ante ese argumento el oficial responde: “Yo también tengo hijos, tengo familia, y pude haber perdido mi vida correteándote a ti. Yo no sabía si tú portabas un arma, si acababas de robar o que acababas de matar, yo no sé que acabas de hacer”.

Mientras que el sujeto seguía insistiendo en que lo dejaran en libertad. Finalmente, por incumplimiento de la Ley 1801 de 2016 y la Ley 769 de 2002 le fue puesto un comparendo.

El motorizado se voló el semáforo en rojo en medio de la persecución. - Foto: Tomada de Red de Apoyo ciudadana

Irresponsabilidad al volante

En un insólito accidente de tránsito protagonizado por tres menores de edad hace unos días en el Atlántico, murió la joven Valentina Urrutia Santiago, de 16 años, en la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla.

El siniestro se registró exactamente en jurisdicción de Juan de Acosta, Atlántico, a la altura del parador turístico del Sombrero Vueltiao. En ese punto convergen dos vías: una que comunica al Atlántico con Bolívar y otra que conecta a los municipios de Juan de Acosta y Santa Verónica.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía departamental, la menor se movilizaba en una motocicleta junto con otros dos adolescentes de 14 y 16 años. Al parecer, los tres intentaban cruzar la vía Juan de Acosta-Santa Verónica.

Según las autoridades, los jóvenes hicieron caso omiso a la señal del pare y cuando atravesaron la carretera no se percataron de un camión que se movilizaba por el otro corredor, en sentido Cartagena-Barranquilla.

Un muerto y dos heridos dejó el accidente - Foto: A.P.I

Ambos vehículos colisionaron dejando como saldo a la adolescente fallecida y a los otros dos jóvenes lesionados. El camión de placas KUM-956 era conducido por un hombre de 32 años, quien resultó ileso.

Las personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital de Juan de Acosta donde reciben atención médica a causa de las múltiples heridas.