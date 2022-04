A la cárcel hombre que golpeó y tiró a su pareja desde el segundo piso de una casa en Cali

Por intentar asesinar a su pareja en el oriente de Cali, fue enviado a la cárcel un hombre identificado como Yamil Cabrera Martínez.

La investigación del caso indica que el pasado lunes 25 de abril el sujeto agredió con puños y patadas a su novia en el primer piso de una casa ubicada en el barrio Mariano Ramos y que, tras golpearla, la arrastró por las gradas tomándola del cabello y la llevó hasta la segunda planta de la vivienda. Estando allí, la tiró con fuerza al vacío.

La mujer sufrió fuertes lesiones y fue trasladada por algunos vecinos hasta un centro asistencial.

Agentes de la Policía Metropolitana llegaron hasta el lugar de los hechos y capturaron en flagrancia a Cabrera.

Por esa brutal agresión fue imputado como presunto responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó. El juzgado 28 penal con control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Le dispararon en la cara

En plena vía pública del barrio La Base de Cali criminales pasaron de la intimidación a la acción: dejaron herida a su víctima. Ladrones en motos emboscaron a una mujer para robarle su vehículo de transporte.

Tras intimidarla, los delincuentes lograron hacerse por la fuerza con la moto en la que se movilizaba la mujer. No satisfechos con robarla, le dispararon con un arma traumática, provocándole heridas en el rostro y un antebrazo.

“La abordaron unos diez tipos en moto y uno de ellos se bajó y le quitó la moto que no le prendía porque estaba lloviendo. Este señor luego la insultó, le dio patadas y me le pegó dos tiros, uno en el rostro que me la desfiguró y otro en el brazo”, dijo la madre de la víctima del robo.

La víctima del atraco, identificada como Karen Andrea Villareal, de 26 años, fue trasladada a un centro asistencial de Cali. La mujer necesita cirugía plástica en su rostro por la gravedad de la herida.

Al conocer este atraco, la Policía Metropolitana de Cali dispuso un grupo de investigadores de la Sijín para dar capturar a los responsables del atraco y el ataque contra la mujer.

Las autoridades confirmaron que los delincuentes están plenamente identificados y que esperan dar con sus capturas prontamente. “Todas las evidencias serán dispuestos para la judicialización de estos delincuentes”, dijo el coronel Nelson Zabala, comandante operativo de Seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana.